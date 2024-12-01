شكرا لاهتمامكم بخبر عن حملها الان .. تردد قناة ميكي كيدز للأطفال الجديد 2024 mickey kids علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – شهدت الساعات القليلة العديد من التساؤلات عن تردد قناة ميكي كيدز للأطفال الجديد 2024، وتعتبر من القنوات التي تقوم بنقل العديد من أفلام الكرتون بجودة عالية وصورة واضحة، وتقوم القناة بعرض التردد الجديد لها علي كافة الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات عن تردد قناة ميكي كيدز للأطفال الجديد 2024 من خلال متابعة هذا المقال.

يبحث الجميع من المواطنين في الفترة الماضية علي التردد الجديد علي القمر الصناعي نايل سات، واليكم بيانات التردد علي النحو التالي:

جاء التردد ليكون: 11528.

بينما معدل الاستقطاب هو: عمودي.

ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ومعدل الترميز يكون: 27500.

والجودة تكون: HD.

كما يتم طلب التردد علي القمر الصناعي عرب سات من اجل متابعة البرامج وافلام الكرتون، وسوف نتعرف علي التفاصيل التي تخص التردد علي الشكل التالي:

جاء التردد هو: 11275.

بينما معدل الاستقطاب يكون: أفقي.

ومعامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

ومعدل الترميز يكون: 27500.

والجودة تكون: HD.

تثبيت التردد علي جهاز الاستقبال

اليكم بعض الخطوات التي يجب ان تتبعها من أجل تنزيل القناة علي جهاز الاستقبال علي النحو التالي: