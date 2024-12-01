مباريات بجودة عالية .. تثبيت تردد قناة بي إن سبورت 2024 bein sport عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة hd

عدن – كتب محمد سعد – يرغب الكثير من المتابعين معرفة تثبيت تردد قناة بي إن سبورت 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة، والجدير بالذكر ان هذه القناة واحدة من اشهر القنوات التي تقوم بعرض العديد من المباريات الدورية والمحلية، والتي يكون من ضمنها مباريات كأس العالم ودوري أبطال أوروبا وغيره، وتفضل استخدام جودة عالية لتحسين الصورة والصوت، وهي تعمل علي مدار اليوم الكامل بدون تشفير وبشكل مجاني، لذلك اليكم في السطور القادمة التي يتم عرضها اليكم التردد الخاص بالقناة الفاضية عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

القمر الصناعي التابع للقناة يكون: نايل سات.

التردد التابع للقناة يكون: 11013.

معدل الترميز التابع للقناة يكون: 27500.

معامل تصحيح الخطأ التابع للقناة يكون: 2/3.

جودة الصوت والصورة التابع للقناة يكون: HD.

معدل استقطاب التابع للقناة يكون: أفقي.

تردد قناة بي إن سبورت 2024 عرب سات

القمر الصناعي التابع للقناة يكون: نايل سات.

التردد الجديد التابع للقناة يكون: 12245

معدل الترميز التابع للقناة يكون: 27500.

معامل تصحيح التابع للقناة يكون: 3/4.

جودة الصوت والصورة التابع للقناة يكون: HD.

معدل استقطاب التابع للقناة يكون: أفقي.

تثبيت تردد قناة بي إن سبورت 2024

أولا عليك بالضغط علي زر القائمة الموجود ضمن جهاز الاستشعار عن بعد.

ثانيا قم بتحديد القسم الخاص بالبحث اليدوي او إضافة قناة جديدة.

ثالثا قم بتحديد القمر الصناعي المراد “نايل سات او عرب سات”.

رابعا عليك بإدخال جميع البيانات الأخرى.

خامسا قم بالضغط علي كلمة بحث وعلي الفور سوف يتم ظهور القناة امامك.

البطولات المنقولة علي قناة بي إن سبورت 2024