نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل الان .. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 El Fajr علي القمر الصناعي النايل سات وعرب سات بجودة HD في المقال التالي

كتب محمد سعد – يبحث محبي ومتابعي المسلسلات التركية عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 ، وتقوم القناة بعرض المسلسلات بأعلى جودة صوت وصورة علي مدار اليوم دون انقطاع ، وتعتبر قناة الفجر من ابرز القنوات التي تعرض علي شاشتها المسلسلات التركية التاريخية ومن ابرزها مسلسل المؤسس عثمان الذي يُعرض يوم الخميس من كل أسبوع ، كما تعرض مسلسلات تاريخية اخري مثل ” مسلسل صلاح الدين الأيوبي” ومسلسل ” محمد الفاتح” ، واهم ما يميز القناة انها مجانية تبث علي كلاً من القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

تمتلك قناة الفجر الجزائرية باقة متنوعة من المسلسلات التركية ، وجاء التردد التابع للقناة علي النايل سات كالاتي :

التردد : 12645.

قم بضبط معدل الاستقطاب علي: عمودي.

ومعدل الترميز هو: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

جودة القناة هي: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب يكون: عمودي

ومعدل الترميز هو: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

جودة القناة هي: HD.

خطوات تنزيل قناة الفجر الجزائرية علي جهاز الاستقبال