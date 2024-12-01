شكرا لاهتمامكم بخبر عن تردد قناة عمو يزيد للاطفال الجديد 2024 Amou Yazid TV عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة عالية HD على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يزداد معدلات البحث كل يوم بالسؤال عن قناة عمو يزيد للأطفال، وذلك من قبل الاباء والامهات حيث تعتبر قناة عمو يزيد من أبرز القنوات الكرتونية الهادفة التى تحرص على تعليم المبادئ الأخلاقية والاسرية للأطفال، كما انها تتميز بباقة من أفضل الأناشيد التى يحبها الكبار والأطفال، والجدير بالذكر أن القناة مجانية ولا تحتاج أى رسوم لتنزيلها على التلفاز، وتهتم القناة بجودة الصوت والصورة وتعمل طوال اليوم بدون تشفير.

تردد قناة عمو يزيد علي القمر الصناعى نايل سات

التردد الخاص بالقناة هو: 11310.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 4/3.

جودة بث القناة هى: HD.

تردد قناة عمو يزيد علي القمر الصناعى عرب سات

التردد الخاص بالقناة هو: 10923.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 4/3.

جودة بث القناة هى: HD.

خطوات تنزيل قناة عمو يزيد للأطفال الجديد 2024