سعر هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi بتصميمات مميزة وكاميرا تمتاز بالدقة للصور والفيديو

عدن – كتب محمد سعد – لقد ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من الأفراد بمعرفة سعر هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi، فقامت الشركة بالاعلان عنه وجميع مواصفاته، ويتميز هذا الهاتف بأنه يحتوي علي بطارية طويلة المدى، ويتم شحنه سريعا، وأيضا به العديد من المميزات وبه معالج قوي سوف نقوم بتوضيح سعر هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi ومواصفاته.

فقد تم الاعلان عن سعر الهاتف الجديد من قبل شركة تسلا، فقد جاء كما يلي:-

يتراوح سعره في المملكة العربية السعودية من 4000 ريال الي 5000 ريال

وأيضا يتراوح سعره في الإمارات العربية المتحدة من 3700 درهم الي 18,000 درهم.

بالإضافة إلى انه وصل سعره في الولايات المتحدة الأمريكية من 999 دولار أمريكي إلى 1299 دولار أمريكي،

وسجل سعره في مصر من 49,600 جنيه الي 64,500 جنيه.

مواصفات هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi