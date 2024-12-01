أخيراً في مصر .. ما هى شرائح eSIM بعد تصدرها محركات البحث والهواتف التى تدعمها ومميزاتها

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من الأشخاص عن ما هى شرائح eSIM بعد تصدرها محركات البحث والهواتف التى تدعمها ، حيث تم الإعلان عن طرح الشريحة في مصر ، لذلك يبحث الكثير من المهتمين بعالم الاتصالات عن مميزات الشريحة والفرق بينها وبين الشريحة التقليدية ، وتسعي الدولة الي ادخال التحول الرقمي بشكل واسع لتقديم خدمات افضل ، وجاءت شريحة eSIM ضمن هذه الخدمات ، وسنتعرف اكثر عن الشريحة عبر السطور التالية.

ما هى شرائح eSIM بعد تصدرها محركات البحث والهواتف التى تدعمها يتساءل الكثير من الأشخاص عن طبيعة شريحة eSIM وما هي اختلافها عن الشريحة التقليدية ، تتميز شريحة eSIM عن الشريحة التقليدية بانها شريحة مدمجة متصلة بالجهاز ولا يتوفر إمكانية استخراجها ، وهناك العديد من الأجهزة التي تحتوي علي تقنية eSIM وهي ” هواتف سامسونج وهواتف الايفون و الساعات الذكية” ، ومن ناحية الحجم فهي اصغر بكثير من الشريحة التقليدية ويمكن تفعيل الشريحة من خلال مسح رمز QR Code ويمكن تفعيلها بشكل يدوي دون الحاجة الي التوجه الي مراكز الاتصالات.

مميزات شريحة eSIM

شريحة eSIM تحتوي علي العديد من المميزات التي تجعلها افضل من الشريحة التقليدية ، فهي شريحة رقمية تمنح المستخدم الاتصال بالشبكات المختلفة دوت الاضطرار الي استخدام الشريحة التقليدية ، وتنفرد بميزة سهولة تفعيلها و وعملها في أجهزة الاتصالات المختلفة كالحواسيب كما يمكن استخدامها في أنظمة السيارات ، ولم يتم الإعلان عن موعد صور الشريحة في مصر ، ومن المتوقع طرحها في بداية العام القادم.