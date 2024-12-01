شكرا لاهتمامكم بخبر عن التكنولوجيا هتوصل لفين .. مميزات الشريحة الالكترونية esim موعد صدورها والأجهزة الداعمة لها على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – بعد الإعلان عن الشريحة الالكترونية “esim” وموعد صدورها من قبل شركات الاتصال تصدر العديد من الأسئلة حول شريحة eSIM التى تعتبر بديلة للشريحة التقليدية، كما يريد العديد من المواطنين معرفة موعد إتاحتها في مصر وما المميزات التى توفرها هذه الشريحة، كما تهدف هذه التقنية الحديثة إلى تقديم تجربة استخدام أكثر سهولة ومرونة للمستخدمين، خاصة مع دعمها للأجهزة الذكية الحديثة.

تعتبر الشريحة الالكترونية esim نقلة كبيرة فى عالم التكنولوجيا، وكما أعلنت شركات الاتصال عن توفير الشريحة للعديد من المميزات متمثلة فى الاتى:

يمكن للمستخدم التبديل بين شبكات متعددة في أي وقت، مما يوفر مرونة كبيرة خاصة أثناء السفر.

كما تتميز أيضا بعدم الحاجة لمكان مخصص للشريحة، يمكن للشركات تصنيع أجهزة أرق وأكثر مقاومة للماء.

وتعمل على توفير الوقت والجهد فلا تحتاج للذهاب إلى متاجر شركات الاتصالات للحصول على شريحة جديدة.

وتكون الشريحة مدمجة داخل الجهاز، مما يقلل من مخاطر فقدانها أو سرقتها.

الأجهزة الداعمة لتقنية eSIM

لا تقتصر التقنية على الموبيل فقط بل يمكن استخدام تقنية eSIM في العديد من الأجهزة الحديثة، مثل:

الهواتف الذكية: مثل سلسلة iPhone الحديثة وبعض أجهزة أندرويد.

الأجهزة القابلة للارتداء: مثل ساعات Apple Watch.

أجهزة إنترنت الأشياء (IoT): مثل الأجهزة المنزلية الذكية.

موعد طرح الشريحة الالكترونية esim

يبحث العديد من المواطنين حول موعد تفعيل esim في مصر، ومن المقرر أن تتوافر رسميا يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر، قبل نهاية هذا العام في كل فروع “اتصالات، فودافون، we ،أورانج”، وفيما يتعلق بموعد التفعيل شريحة esim في مصر يمكن أن يكون بنهاية شهر ديسمبر او خلال الشهور الأولى لسنة 2025.