Kurulus Osman .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 الجديدة والقنوات الناقلة له بالترجمة العربية

عدن – كتب محمد سعد – يعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 واحد من اشهر الأسئلة المندرجة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والجدير بالذكر ان هذا المسلسل استطاع ان يجذب اكبر قدر من نسب المشاهدة والاعجاب في الوطن العربي وغيره، وهو جاء يحاكي قصة الدولة العثمانية وتوسعاتها في الخارج وكم النزاعات والحروب التي خاضتها، ويوجد اكثر من قناة تعرضها بالترجمة العربية، لذلك اليكم في السطور القادمة اخر تحديثات تمت اليوم حول هذا الامر، فقط عليك بمتابعه الاتي.

ظهر في الحلقات الأخيرة من مسلسل المؤسس عثمان الكثير من الاحداث الشايقة والتي عملت علي اثارة فضول البعض لمعرفة ماذا يحدث بعد، والجدير بالذكر انه تم اختطاف فاطمة ابنة عثمان من قبل الأعداء حتي يضعوا القائد تحت سيطرتهم وينفد كل مطالبهم، ولكن من خطط مدبره من عثمان تم رجوعها، ومن المقرر ان يتم عرض الحلقة رقم 173 يوم الأربعاء من كل أسبوع علي شاشة قناة ATV التركية وتكون في تمام الساعة الثمانية مساءً بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية (بدون ترجمة)، ويتم اعادتها بالترجمة العربية علي شاشة قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

القمر الصناعي هو: نايل سات.

تردد: 12645.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

تردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة: HD.

تردد قناة ATV التركية