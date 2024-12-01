هنــــا اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق الاستعلام خلال موقع مظلتي الالكترونية spa.gov.iq
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كتب محمد سعد – تداولت العمليات البحثية الأخيرة تساؤلات حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق ، وهو من اهم اشكال الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لجميع افراد الشعب ، وهذا الدعم مخصص لمحدودي الدخل والاسر الفقيرة في المجتمع ، حيث تسعي الحكومة العراقية لتوفير لهم دخل شهري يساعدهم في تخطي ظروفه السيئة ورفع المستوي المعيشة لديهم ، ويمكن الاستفادة من هذا البرنامج اذا توافرت في المتقدمين الشروط التي حددتها الحكومة ، وسنوفرها لكم خلال هذا المقال.
يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 ، والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولي : علي المستعلم اللوج الي الموقع الالكتروني الخاص بمنصة مظلتي من خلال هذا الرابط.
- الخطوة الثانية : يجب تحديد خيار الخدمات الإلكترونية.
- الخطوة الثالثة : حدد ” الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2024″.
- الخطوة الرابعة : قم باختيار الوجبة التي تريد الاستعلام عنها ” الوجبة الأخيرة”.
- الخطوة الخامسة : قم بإدخال البيانات المطلوبة.
- الخطوة السادسة : انقر علي زر الاستعلام.
شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية 2024 في العراق
- الشرط الأول : يجب ان يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية.
- الشرط الثاني : يجب ان يكون المواطن المتقدم مقيم بشكل دائم في العراق.
- الشرط الثالث : يجب ان يكون المواطن من الفئات محدود الدخل في المجتمع.
- الشرط الرابع : يجب ان يكزن المواطن غير مستفيد من اي دعم حكومي اخر.
- الشرط الخامس : يجب ان يكون المتقدم لا يمتلك أراضي او عقارات مسجله بأسمة.