خصم 25% على سامسونج جالكسي اس 24 الترا الجديد وبالتقسيط من نون السعودية وبفائدة 0%

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت نون السعودية عن خصم استثنائي على هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra، الذي يُعد من أقوى الهواتف الذكية الرائدة، مع تصميم جذاب وأداء متفوق ويأتي الهاتف بتخفيض يصل إلى 1979 ريال سعودي، ويضم مواصفات متقدمة لتقديم تجربة استخدام مميزة وإليكم التفاصيل الكاملة حول سعر الهاتف بنظام التقسيط، ومواصفاته الرائعة، بالإضافة إلى أبرز مميزاته.

سعر Samsung Galaxy S24 Ultra في نون السعودية بنظام التقسيط

تقدم نون السعودية خصمًا خاصًا على Samsung Galaxy S24 Ultra، ليصبح السعر كالتالي: