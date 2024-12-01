خصم 25% على سامسونج جالكسي اس 24 الترا الجديد وبالتقسيط من نون السعودية وبفائدة 0%

شارك
عدن – كتب محمد سعد – أعلنت نون السعودية عن خصم استثنائي على هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra، الذي يُعد من أقوى الهواتف الذكية الرائدة، مع تصميم جذاب وأداء متفوق ويأتي الهاتف بتخفيض يصل إلى 1979 ريال سعودي، ويضم مواصفات متقدمة لتقديم تجربة استخدام مميزة وإليكم التفاصيل الكاملة حول سعر الهاتف بنظام التقسيط، ومواصفاته الرائعة، بالإضافة إلى أبرز مميزاته.
سعر Samsung Galaxy S24 Ultra في نون السعودية بنظام التقسيط
تقدم نون السعودية خصمًا خاصًا على Samsung Galaxy S24 Ultra، ليصبح السعر كالتالي:
- السعر قبل الخصم: 5399 ريال سعودي.
- السعر بعد الخصم: 3999 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة).
- ضمان: سنتان مع شحن مجاني.
- التقسيط الشهري: 334 ريال سعودي بدون فائدة.
- التقسيط عبر تمارا أو تابي: 999.75 ريال سعودي لمدة 4 أشهر.
مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra
هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra يأتي بمواصفات متقدمة تتضمن ما يلي:
مميزات Samsung Galaxy S24 Ultra
يقدم الهاتف العديد من الميزات التي تجعله من أفضل الخيارات المتاحة، مثل:
- شاشة Dynamic LTPO AMOLED بحجم 6.8 إنش، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120Hz، مما يمنح تجربة بصرية رائعة سواءً عند التصفح أو ممارسة الألعاب.
- كاميرات فائقة الوضوح بدقة 200 ميجا بكسل للكاميرا الأساسية، مما يتيح صورًا وفيديوهات بجودة ممتازة.
- الهاتف يأتي بظهر زجاجي محمي بطبقة Gorilla Glass Armor مع إطار من التيتانيوم، مما يمنحه مظهرًا أنيقًا ومتانة عالية.
- يدعم الهاتف معيار IP68، مما يعني مقاومة قوية للماء والغبار.
- سرعة إنترنت فائقة ودعم واسع للشبكات.
- يأتي الهاتف مع قلم إلكتروني، يُحفظ داخل الهاتف لتسهيل الوصول والاستخدام.
شارك