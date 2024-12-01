نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي إعلانها .. نتيجة قرعة الحج ليبيا 2025 هيئة الحج والعمرة منصة حجاج hajjaj.hajj.gov.ly في المقال التالي

كتب محمد سعد – ينتظر أكثر من مليون مواطن ليبي قاموا بالتسجيل على منصة حجاج، التعرف على نتيجة قرعة الحج ليبيا 2025– 1446، حيث تم استقبال طلبات الراغبين في أداء مناسك الفريضة لموسم 2025/ 1446، خلال الفترة من 17/10/2024 واستمر حتى 24/11/2024، وذلك من خلال منصة حجاج الإلكترونية سواء عبر الويب أو من خلال التطبيق، فقد حرصت الهيئة العامة للحج والعمرة بليبيا على عمل التحديثات اللازمة، لرفع كفاءة المنصة والتسهيل على المواطنين للتسجيل طبقاً للشروط المعلن عنها، ومن المنتظر خلال الساعات القادمة إعلان الهيئة نتيجة القرعة، وتهيب الهيئة بضرورة تلقي الأخبار من الموقع الرسمي لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانصياع وراء الأخبار الكاذبة حول إعلان النتيجة، نتابع معكم كل جديد يخص هذا الأمر وإعلامكم به في حينه.

موعد إعلان نتيجة قرعة الحج ليبيا 2025- 1446

ما زال موعد إعلان نتيجة قرعة الحج ليبيا 2025 لم يحدد حتى كتابة سطور هذا المقال، حيث تقوم الهيئة العامة للحج والعمرة بفحص الطلبات التي تم تسجيلها على منصة الحجاج، ومراجعة البيانات والتأكد من صحتها ومطابقة الشروط على المتقدمين من عدمه، هذا وستكون الأسماء متاحة على منصة الحجاج بعد إعلان النتيجة مباشرةً، لاستكمال باقي الإجراءات وتقديم الوثائق اللازمة.

رابط نتيجة قرعة الحج ليبيا 1446

استكمالاً لمجهود الهيئة العامة للحج والعمرة الليبية، في التحول الرقمي وتقديم خدماتها إلكترونياً للمواطنين، وعلى رأسها تسجيل حجاج ليبيا عبر منصة الحجاج، فإنه سيتم إعلان واستعلام عن نتيجة القرعة من خلال المنصة وذلك بالخطوات التالية.

الدخول على الرابط الإلكتروني “hajjaj.hajj.gov.ly“.

النقر على استعلام بعد إتاحتها عند إعلان النتيجة.

كتابة رقم الطلب والبيانات المطلوبة.

النقر على عرض.

ما هي منصة حجاج الإلكترونية ؟

هي منصة أطلقتها الهيئة العامة للحج والعمرة الليبية، لخدمة المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة، فهي تقدم خدمة التسجيل والإقامة والإرشاد والدعم الفني، وتعمل على تلبية احتياجات الحجاج خلال رحلتهم لأداء الفريضة، ولا يعني التسجيل على المنصة القبول في الحج، فهناك عدة شروط واجب توافرها في المتقدمين للقبول.

شروط التسجيل في الحج ليبيا 1446

حددت الهيئة العامة للحج والعمرة عدة شروط للتسجيل نوضحها بالتفصيل فيما يلي.