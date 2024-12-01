هتتألقي بجمالك .. أقوى مرطب للشفايف والخدود وعلاج التشققات لـ نعومة خيالية ولون وردي طبيعي

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عدن – محمد سعد – تعاني الكثير من النساء من الشفاه الجافة والمتشققة، ولا شك أن هذا يسبب إزعاجاً ويؤثر على مظهر الشفاه بشكل غير مرغوب فيه بجانب تسبب ألم عند تناول أطعمة بها ملح أو شطة، لكن يمكنكِ بسهولة تحضير مرطبات طبيعية في المنزل تساعد على ترطيب الشفاه وجعلها ناعمة كالأطفال دون الحاجة لاستخدام زبدة الكاكاو أو أدوات التجميل والمستحضرات المصنوعة من المواد الكيميائية، وإليكي وصفة منزلية لمرطب شفاه قوي يساعد في ترطيبها وتوريدها بشكل طبيعي.

مقادير مرطب الشفاه الطبيعي

يمكنك أن تصنعي بنفسك مرطب الشفاه الخاص بك بمكونات طبيعيه وموجودة في منزل وتحصلي على اجمل شفاه وردية من دون الحاجة إلى زبدة الكاكاو أو وضع اي مواد كيميائية على الشفاة، ويمكنك عمل مرطب الشفاه في المنزل من خلال تجهيز المكونات التالية:

معلقة كبيرة من الفازلين الطبي.

معلقة كبيرة من عسل النحل.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

معلقة كبيرة من النشا .

نصف معلقة كبيرة من القهوة.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل مرطب الشفاه في المنزل

في وعاء قومي بوضع مقدار القهوة مع النشا وتقليب المكونات الجافة. ثم قومي بوضع ماء الورد وزيت الزيتون وعسل النحل الطبيعي. اخلطي المكونات جيدا ثم قومي بوضع مقدار من الفازلين الطبي حتي يكون قوام كريمي. احضري علبه زبدة كاكاو فارغة وقومي بوضع الخليط. ضعيها في الفريزر حتي تتماسك، ثم احتفظي بيها في الثلاجة. قومي بوضع من مرطب الشفاه الطبيعي مرتين في اليوم صباحا ومساء للحصول على شفاه وردية طوال الوقت.

تفشير الشفاة وتوريدها

لكي تحصلي على نتيجة أفضل خلال استخدام مرطب الشفاه الطبيعي يجب أن تحرصي على عمل مقشر الشفايف مرتين في الأسبوع من خلال تجهيز المكونات التالية:

معلقة كبيرة من عسل النحل. معلقة كبيرة من السكر . نصف ملعقه صغيره من الليمون.

اخلطي المكونات جيدا ثم قومي بوضع المقشر على الشفاة وقومي بفرك الشفاه بيدك برفق لمدة خمس دقائق ثم اغسلي الشفاة جيدا، ومع تكرار الوصفة سوف تحصلي على شفاه ناعمه وردية من دون استخدام مكونات كيميائية.