قنبلة التفتيح والتسمين .. كريم الخميرة لنفخ الخدود وتوريدها وإزالة البثور وشد البشرة وتبييضها مثل القمر
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح والتسمين .. كريم الخميرة لنفخ الخدود وتوريدها وإزالة البثور وشد البشرة وتبييضها مثل القمر في المقال التالي
كتب محمد سعد – نفخ الخدود والحصول على خدود وردية ووجه مملوء يعطي المرأة سن أصغر من عمرها الحقيقي، ولهذا فإن الخدود الممتلئة من علامات الجمال وصغر السن ولكن مع ارتفاع أسعار حقن البوتكس والفيلر تعجز الكثير من الفتيات عن تحقيق حلمها، ولكن نقدم لكي اليوم حل سحري وطبيعي ولا يسبب أي ضرر لبشرتك، وهو كريم الخميرة الذي يمكنك من الحصول على خدود ممتلئة ووردية في أقل من أسبوع واحد فقط.
كريم الخميرة لنفخ الخدود
تعد الخميرة من المكونات الطبيعية التي تساعدك في التخلص من أغلب مشاكل البشرة ومنها نفخ الخدود والتخلص من الخطوط الرفيعة والتجاعيد المبكرة، كما تساعدك الخميرة على توحيد لون البشرة وتفتيح الاسمرار الناتج عن زيادة التصبغات بسبب التعرض للشمس، ويمكنك الحصول على خدود ورديه وممتلئة من خلال عمل كريم الخميرة باتباع الخطوات التاليه:
- معلقة كبيرة من الخميرة .
- معلقة كبيرة من النشا.
- معلقة كبيرة من زيت الزيتون.
- معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- معلقة كبيرة من الفازلين الطبي.
- معلقة كبيرة من زيت الورد.
- معلقة كبيرة من عسل النحل.
طريقة عمل كريم الخميرة لخدود ممتلئة
- قومي بتحضير وعاء ضعي فيها مقدار الخميرة الفورية مع النشا وتقليب المكونات الجافة جيداً.
- ثم قومي بوضع مقدار زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الورد وخلط الزيوت جيداً.
- إضافة خليط الزيوت إلي خليط الخميرة والتقليب حتي تتجانس المكونات.
- ثم قومي بوضع مقدار عسل النحل والفازلين الطبي وخلط المكونات حتي يكون القوام كريمي.
- ثم احضري علبه معقمة محكمة الغلق وقومي بوضع كريم الخميرة والاحتفاظ به في الثلاجة.
- يمكنك الاحتفاظ بكريم الخميرة في الثلاجة من دون أن يفسد لمدة عشر أيام فقط.
- لاستخدام كريم الخميرة قومي بغسل وجهك جيدا بالماء والغسول.
- ثم قومي بوضع مقدار من كريم الخميرة على وجهك.
- اتركي الكريم على بشرتك لمدة نصف ساعة.
- ثم قومي بغسل وجهك بالماء البارد.
- وللحصول على بشرة وردية قومي بوضع معلقة صغيرة من ماء الورد عليها نقطه من دم الغزال.
- وقومي بوضع قطنه في هذا الخليط وامسحي وجهك ومنطقة الخدود بشكل دائري.