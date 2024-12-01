نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح والتسمين .. كريم الخميرة لنفخ الخدود وتوريدها وإزالة البثور وشد البشرة وتبييضها مثل القمر في المقال التالي

كتب محمد سعد – نفخ الخدود والحصول على خدود وردية ووجه مملوء يعطي المرأة سن أصغر من عمرها الحقيقي، ولهذا فإن الخدود الممتلئة من علامات الجمال وصغر السن ولكن مع ارتفاع أسعار حقن البوتكس والفيلر تعجز الكثير من الفتيات عن تحقيق حلمها، ولكن نقدم لكي اليوم حل سحري وطبيعي ولا يسبب أي ضرر لبشرتك، وهو كريم الخميرة الذي يمكنك من الحصول على خدود ممتلئة ووردية في أقل من أسبوع واحد فقط.

كريم الخميرة لنفخ الخدود

تعد الخميرة من المكونات الطبيعية التي تساعدك في التخلص من أغلب مشاكل البشرة ومنها نفخ الخدود والتخلص من الخطوط الرفيعة والتجاعيد المبكرة، كما تساعدك الخميرة على توحيد لون البشرة وتفتيح الاسمرار الناتج عن زيادة التصبغات بسبب التعرض للشمس، ويمكنك الحصول على خدود ورديه وممتلئة من خلال عمل كريم الخميرة باتباع الخطوات التاليه:

معلقة كبيرة من الخميرة .

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

معلقة كبيرة من الفازلين الطبي.

معلقة كبيرة من زيت الورد.

معلقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة عمل كريم الخميرة لخدود ممتلئة