للعرايس مش هتحتاجي تروحي سبا .. حضري دلكة العروسة .. لتفتيح وتبيض الجسم هتبقى احلى من القشطة جربيها حالا

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عدن – محمد سعد – دلكة العروسة هيا من افضل الطرق التى تعمل على تفتيح الجسم خصوصا في فترة ما قبل الزواج فهيا تعمل على تفتيح وتبييض البشرة وتتميز بتركيبتها الطبيعية التي تحتوي على مكونات فعالة مثل الزيوت العطرية والأعشاب التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميت، ويمكن استخدام هذه الدلكة على مختلف مناطق الجسم للحصول على نعومة وبياض مثالي، مما يجعلها اختيار مثالي للعروس التي ترغب في الحصول على بشرة بيضه برائحة جميلة.

مكونات تحضير دلكة العروسة لتفتيح وتبيض الجسم

إليك مكونات تحضير دلكة العروسة لتفتيح وتبييض الجسم:

2 ملعقة كبيرة حمص مطحون.

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون، يساعد في ترطيب البشرة ويحسن مرونتها.

2 ملعقة من ماء الورد، يعطي انتعاش للبشرة ويعمل على تهدئتها.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون، لتفتيح وتبيض البشرة.

1 ملعقة كبيرة سكر بني أو ملح خشن (للتقشير وشد الجلد).

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، لترطيب وتفتيح البشرة.

ملعقة صغيرة من الخميرة، تعمل على تحسين مرونة البشرة وتجديد الخلايا.

خطوات تحضير دلكة العروسة في المنزل

في وعاء مناسب اخلطي 3 ملاعق من مطحون الحمص مع ملعقة من السكر البني أو الملح الخشن ثم أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو.

أضيفي الخميرة وعصير نصف ليمونة أو أكثر حسب الرغبة.

أضيفي ماء الورد واستمري في الخلط حتى تحصلي على مزيج متماسك.

بعد تجهيز المزيج استخدميه لتدليك الجسم بلطف على المناطق التي ترغب في تفتيحها يفضل التدليك بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.

اتركي المزيج على البشرة لمدة 20-30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

بعد إزالة الدلكة ضعي مرطب مناسب للبشرة للحفاظ على نعومتها.

أهم فوائد استخدام الدلكة

استخدام الدلكة للجسم يساهم في العديد من الفوائد الصحية والجمالية من أهم هذه الفوائد: