كيفية استخراج أرقام جلوس التوجيهي التكميلي في الأردن لعام 2025

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن إطلاق رابط إلكتروني يكون مخصص لاستخراج أرقام جلوس التوجيهي التكميلي 2025، والذي يتيح للطلبة ان يحصلوا على رقم الجلوس بكل سهولة ويأتي هذا في إطار وتوفير الوقت لكل الطلبة وأولياء الأمور وايضا وقد نبهت الوزارة على أنه يجب التأكد من صحة البيانات التي يتم كتابتها لتجنب أي مشكلات يمكن ان تؤثر في سير الامتحانات.

خطوات استخراج أرقام جلوس التوجيهي التكميلي

تتيح وزارة التربية والتعليم الأردنية رابط رسمي لاستخراج أرقام الجلوس والتي تكون كالتالي:

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة

ثم يتم إدخال الرقم الوطني للطالب وتاريخ الميلاد بكل دقة.

بعد ذلك سوف يكون مطلوب تحديد اسم القاعة التي تم تخصيصها لأداء الامتحان وموقعها،

ثم يتم إدخال رقم طلب الاشتراك الذي كان قد سبق تسجيله عند التسجيل في الامتحانات.

بعد ان يتم النقر على زر التأكيد، سوف تظهر جميع البيانات التي تكون متعلقة برقم الجلوس ويمكن ان يتم الطباعة للاحتفاظ بالنسخة الورقية.

مواعيد الامتحانات التكميلية

كانت وزارة التربية والتعليم في دولة الاردن قد أعلنت أن الامتحانات التكميلية سوف تبدأ يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، وسوف تستمر الاحتى يوم الاثنين 13 يناير 2025. وقد أشارت إلى أن الامتحانات سوف تنطلق يويًا في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي الامتحانات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وأكدت وزارة الاردنية على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة وان يتم التوجه إلى القاعات الامتحانية في الوقت المناسب من اجل ضمان سير الامتحانات بكل سهولة كما شددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب القيام بمراجعة البيانات بدقة عند قيامهم باستخراج رقم الجلوس، وأعلنت أن آخر موعد سوف يتم فيه تقديم طلبات تصحيح الأخطاء سيكون يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 ويمكن للطلبة الذين يواجهون أي مشكلات أو أخطاء في البيانات المدخلة القام باستخدام الرابط الرسمي لتقديم طلبات التصحيح إلكترونيا.

أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات

كانت وزارة التعليم في الاردن قد وضعت مجموعة من الضوابط التي يجب على جميع الطلاب ان يقوموا بتنفيذها بكل دقة لضمان سير الامتحانات دون حدوث أي معوقات واهمها هي الالتزام بمواعيد الامتحانات وايضا التوجه إلى القاعات الامتحانية في الوقت المحدد.