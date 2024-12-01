بشرى سارة .. دعم مالي إضافي من الضمان الاجتماعي المطور .. الشروط المطلوبة

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عدن – محمد سعد – دعم مالي إضافي من الضمان الاجتماعي المطور تأتي في مقدمة أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن قامت وزارة الموارد بالإعلان عنه، حيث تنشغل العديد من مواطني المملكة بأنواع الاجتماعي برنامج الضمان الاجتماعي، كما تزداد عمليات البحث مع اقتراب إيداع الراتب في حسابات المستفيدين، كما يرجع ذلك إلى أهمية الضمان، فهو أحد أهم برامج التنمية الاجتماعية داخل المملكة، وذلك بسبب توفير البرنامج الكثير من منتجات المساعدة إلى المستفيدين، ولذلك سوف نقوم اليوم عن طريق هذا المقال بتوضيح المنتج الجديد من البرنامج وشروط الحصول عليه.

دعم مالي إضافي من الضمان الاجتماعي المطور

يأتي دعم الضمان الاجتماعي في مقدمة برامج التنمية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة السعودية إلى أصحاب الدخل المحدود داخل المملكة العربية السعودية، كما يعتبر منتج الضمان واحدا من أهم الطرق في تحقيق الحماية الاجتماعية في البيئة السعودية، ويتم ذلك عن طريق تقديم البرنامج عدد من صور المساعدة إلى المستفيدين والتي تعتبر من أهم الطرق التي يعتمد عليها المستفيد في توفير جميع متطلباته واحتياجاته الهامة، كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن دعم مالي إضافي من الضمان الاجتماعي المطور وهو دعم الحليب، وذلك بعد ارتفاع أسعار حليب الرضع الأمر الذي جعل الحكومة السعودية تهتم به، فقد قدمت الوزارة إلى مستفيدي البرنامج 8 علب من الحليب بشكل شهري للأسر التي لديها رضع.

الشروط المطلوبة للحصول على المنتج

كما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في المستفيد لكي يتمكن من الحصول على الدعم المالي الإضافي من الضمان الاجتماعي المطور دعم الحليب، ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما تم تحديدها كما يلي:

يعتبر من أهم شروط دعم الحليب الدعم المالي الإضافي من الضمان الاجتماعي المطور أن يكون المتقدم من مستفيدي البرنامج.

كما يجب وجود بطاقة ضمان سارية المفعول.

يشترط أن يكون عمر الطفل أقل من عامين.

كما يجب عدم زيادة عدد عبوات الحليب عن 8 حجم العبوة 400 جرام.

يشترط عدم زيادة سعر العلبة عن 23 ريال سعودي.

كما يجب إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

الخطوات المطلوبة للحصول على الدعم

كما إنه في حالة توافر جميع الشروط المطلوبة للحصول على دعم مالي إضافي من الضمان الاجتماعي المطور دعم الحليب يتمكن المتقدم من الحصول على الدعم بصورة إلكترونية وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: