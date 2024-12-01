أخيرا عرفنا السر .. هل خطر في بالك لماذا أبواب المراحيض العامة مرتفعة عن الأرضية؟.. سيفاجأك السبب

عدن – كتب محمد سعد – يقوم أغلبنا بالتسوق في المولات أو الخروج في المتنزهات العامة التي تحتوي على الحمامات العمومية، ولعلنا لاحظنا اشتراكها جميعا في شيء وهو ارتفاع أبواب تلك المراحيض عن الأرض بمسافة كبيرة، بخلاف تلك الموجودة في بيوتنا جميعا، وتساءلنا عن السبب وراء ذلك، لكن بعد إتمام قراءتك هذا المقال سوف تعرف السبب فيبطل العجب، فتابعونا لنهاية المقال.

أسباب ارتفاع أبواب الحمامات العامة

هناك 7 أسباب وراء ارتفاع أبواب المراحيض العامة عن الأرضية، سوف نكشفها لكم وفقا لما جاء في موقع “engineeringinsider”، كالتالي:-

1- حالات الطوارئ

قد يتعرض أحد الى فقدان الوعي داخل المرحاض أو يحتاج إلى تدخل طبي، وفي حالة ما اذا كان المرحاض مغلقا فلن يتمكن من هم بالخارج معرفة ذلك لوقت طويل، وقد يكون قد فات الأوان، لذا في حالة وجود فجوة بين الأرضية وباب الحمام، فسوف يلاحظ الزائرون الآخرون أن شخصًا أغمي عليه، ولن يكون هناك حاجة الى كسر الباب؛ حيث سيتمكن أي شخص من الولوج تحته وفتح الباب من الداخل وتقديم المساعدة.

3- تهوية المرحاض جيدا

تسمح تلك المسافة الموجودة أسفل باب المرحاض في تهوية المرحاض جيدا، والتخلص من الروائح غير المرغوب بها.

4- تقليل سعر الباب

كما هو معلوم لدى الجميع أنه كلما زادت مساحة الباب زاد سعره، لذا فإن الأبواب القصيرة تكلفتها أقل من الأبواب الطويلة، وتوفر الكثير من التكلفة.

5- منع السلوكيات غير اللائقة

في بعض الدول الاوروبية يقوم بعض الاشخاص بارتكاب أفعال مشينة وفاضحة ومنافية للأخلاق مثل الإباحية او تعاطي المخدرات، وفي حالة ارتفاع الباب عن الأرض فسيمنع ذلك القيام بالسلوك غير اللائق.

6- تنظيف الأرضية بسهولة

يقوم عمال النظافة بتنظيف المرحاض من أسفل الباب باستخدام المساحة على الرغم من وجود الأشخاص بداخله منعا لضياع الوقت.

7- يمكنك سؤال شخص ما عن ورق التواليت

يمكن في حالة انقطاع المياه عن المرحاض ونفاذ المناديل لديك أن تطلب من الشخص المجاور لك أن يمرر لك بكرة المناديل من أسفل الباب.