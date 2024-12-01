نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف دينك .. مع الدكتور مبروك عطية … ونزل تردد قناة النهار نور AlNahar Noor في المقال التالي

كتب محمد سعد – نقدم لكم تردد قناة النهار نور AlNahar Noor والتي تعد من أهم القنوات التي تعرض مجموعة متنوعة ومتميزة من البرامج الدينية والإجتماعية، والتي بدورها تهدف إلى ترسيخ القيم والمباديء الأخلاقية والدينية في المجتمع المصري، وبناءً على ذلك سوف نقدم لكم من خلال موقنا الكويت الإخباري تردد قناة النهار نور على جميع الأقمار الصناعية سواء أكانت على النايل سات أو العرب سات، كما سنعرض لكم كيفية تثبيت القناة على التلفاز بخطوات سهلة وبسيطة.

تستطيع تنزيل تردد قناة النهار نور AlNahar Noor على القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بمشاهدة القناة على التلفاز بأعلى جودة، وهي كالآتي:

تردد القناة هو 11785.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

معامل استقطاب القناة يكون عمودي.

معدل ترميز القناة هو 27500.

تردد قناة النهار نور الجديد على العرب سات

تردد القناة هو 12168.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

معامل استقطاب القناة يكون أفقي.

معدل ترميز القناة هو 27500.

كيفية تنزيل قناة النهار نور على التلفاز

بعد أن تعرفنا معًا على تردد قناة النهار نور على جميع الأقمار الصناعية، سوف نستعرض لكم طريقة ضبط القناة على جهاز التلفزيون عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي كالآتي:

من خلال جهاز الرسيفر قم بالضغط على قائمة الإعدادات.

ثم قم باختيار البحث اليدوي.

ثم قم بإدخال بيانات تردد القناة على حسب القمر الصناعي الخاص بك سواء العرب سات أو النايل سات.

بعد ذلك قم بالضغط على “بحث” وانتظر قليلًا حتى تظهر القناة.

في النهاية قم بالضغط على حفظ.

مميزات قناة النهار نور

مما لا شك فيه أن قناة النهار نور لديها مزايا عديدة تجعلها من أفضل القنوات مشاهدة من جانب عدد كبير من الجمهور، ومن هذه المميزات:

أنها مناسبة لجميع الأعمار سواء للأطفال والشباب، وأيضًا تقدم محتوى يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.

تقوم بتقديم محتوى اجتماعي وديني وترفيهي بأسلوب شيق وجذاب بهدف ترسيخ القيم والأخلاق في مجتمعنا.

تتميز القناة بأنها تقدم محتواها بأعلى جودة من حيث الصورة أو الصوت.

تقدم محتواها على مدار اليوم دون انقطاع.

تتميز أيضًا بأنها قناة مجانية لا تحتاج إلى اشتراك.

جدول برامج قناة النهار نور

تعرض قناة النهار نور مجموعة من البرامج الاجتماعية والدينية، والتي بدورها تساعد على ترسيخ القيم والأخلاق في المجتمع، ومنها: