شكرا لاهتمامكم بخبر عن حملها واستكشف الطبيعة .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 استمتع بأفضل الأفلام الوثائقية على نايل وعرب سات. على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025، قناة ناشيونال جيوغرافيك (National Geographic) هي واحدة من أشهر القنوات الوثائقية على مستوى العالم، انطلقت لأول مرة في سبتمبر 1997، وتهتم بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي يستهدف عشاق الاستكشاف والطبيعة والعلوم والثقافة، ويتم تشغيل القناة بالشراكة بين شركة ناشيونال جيوغرافيك ومجموعة والت ديزني.

‏هناك عدد كبير جدا من المتابعين لهذه القناة المختلفة في جميع أنحاء العالم المهتمين بالتعرف على الطبيعة وكافة أسرارها ولذلك يبحثون بصورة مستمرة عن التردد الخاص بها للاستمتاع بالمحتوي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات 2025

إلى جانب بثها على النايل سات، يمكن متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على القمر الصناعي عرب سات من خلال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك

يقع المقر الرئيسي للقناة في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، ولها عدة فروع حول العالم تقدم بثًا مترجمًا أو مدبلجًا بلغات مختلفة، بما في ذلك اللغة العربية، وتتميز القناة بتقديم برامج وثائقية ثرية تشمل مجموعة واسعة من المواضيع مثل:

برامج تعرض جمال الطبيعة وحياة الحيوانات في البيئات المختلفة مثل برنامج البرية المدهشة.

وكذلك تعرض استكشاف آخر التطورات العلمية والاكتشافات التكنولوجية مثل كوننا المدهش.

وتعرض أيضًا قصص تاريخية وأسرار الحضارات القديمة، كبرنامج كنوز مصر المفقودة.

مغامرات حقيقية في أماكن نائية مثل مواجهات خطيرة.

وكذلك تقدم القناة برامج تتناول ألغاز الكون أو الجرائم والتحقيقات مثل تحقيقات الكوارث الجوية.

كيفية ضبط التردد

‏يمكن أن يتم ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على الجهاز الخاص بك بسهولة وفقًا للخطوات التالية:

الدخول إلى إعدادات جهاز الرسيفر الخاص بك.

اختيار خيار إضافة تردد جديد.

إدخال التردد المذكور في السابق وكافة البيانات.

ثم قم بالبحث عن القناة وأضغط على حفظ التغييرات.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك تتمتع بشعبية واسعة في العالم العربي والعالمي بسبب مميزاتها الفريدة التي جعلتها واحدة من أفضل القنوات الوثائقية: