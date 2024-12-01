سيارات خارقة وعالم مفتوح .. كل هذا وأكثر مع تحديث GTA San Andreas الجديد

عدن – كتب محمد سعد – GTA San Andreas هي اللعبة الأكثر شعبية، وذلك للتشابه الكبير بينها وبين نسخة GTA 5، بالإضافة إلى كونها اللعبة الوحيدة على Rockstar Games التي حازت على دخول عالم الأرقام القياسية بسبب مبيعاتها الضخمة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات تحديث GTA San Andreas، بكل سهولة.

أعلنت شركة روكستار عن إجراء بعض الإصلاحات على الأخطاء الموجودة في الإصدارات السابقة من اللعبة، مما جعلها أكثر استقراراً، ويمكنكم تحميل التحديث، باتباع ما يلي:

للهواتف

فتح متجر التطبيقات (Google Play أو App Store).

والبحث عن لعبة جاتا سان أندرياس.

إذا كان هناك تحديث متاح، ستظهر لك رسالة بذلك. اضغط على زر “تحديث”.

ولأجهزة الكمبيوتر

الذهاب إلى الموقع الرسمي للعبة، والتحقق من وجود تحديثات.

واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت التحديث.

خطوات تحميل GTA San Andreas

تم إصدار نسخة سان أندرياس من لعبة جاتا لأول مرة في عام 2004 على PS2، ثم توفرت لأجهزة Xbox وPC في عام 2005، وتم إعادة إطلاقها لجهاز Xbox 360 في عام 2014، ويمكن تحميل اللعبة من خلال ما يلي:

زيارة متجر Google Play أو Apple Store.

بعد ذلك، يتم الضغط على مربع البحث في أعلى المتجر، وكتابة “GTA San Andreas”.

ستظهر أيقونة اللعبة، يتم انقر عليها ثم اضغط على زر الشراء، وسيتم عرض نموذج الدفع.

اتبع الخطوات لإدخال معلومات بطاقتك الائتمانية بدقة.

يجب التحقق من صحة رقم البطاقة، ثم تأكيد عملية الشراء لتبدأ تحميل اللعبة.

عقب ذلك، ستنطلق عملية التحميل تلقائيًا، ويُطلب من العميل إدخال بريد إلكتروني لاستقبال التنبيهات بخصوص اللعبة، ومن ثم يمكنك البدء في مغامراتك.

شفرات جاتا سان أندرس

تقدم لعبة Gta بعض الشفرات التي تساعد اللاعب في استكمال المهمات بكل سهولة، وتلك تمثل في: