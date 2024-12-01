وحش من وحوش الفئة المتوسطة .. مواصفات هاتف Oppo A79 5G ‏وسعر الهاتف في مصر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل وحش من وحوش الفئة المتوسطة .. مواصفات هاتف Oppo A79 5G ‏وسعر الهاتف في مصرخبر في المقال التالي

كتب محمد سعد – مواصفات هاتف Oppo A79 5G، يعتبر هاتف Oppo A79 5G من أحدث الإصدارات التي تقدمها شركة أوبو في فئة الهواتف المتوسطة، حيث يجمع بين أداء قوي، تصميم أنيق، وتقنيات متطورة تلبي احتياجات المستخدمين اليومية، وكذلك يتميز الهاتف بشاشة كبيرة ، ومعالج متطور يدعم شبكات الجيل الخامس 5G لضمان سرعة اتصال فائقة وهناك الكثير من المميزات الأخري.

هاتف Oppo A79 5G هو من أحدث الإصدارات المتطورة من شركة أوبو، ويمتلك العديد من المميزات، ويستهدف الهاتف الفئات التي تبحث عن توازن بين الأداء الجيد والسعر المناسب، مع مميزات تصوير متقدمة وتصميم عصري بألوان جذابة:

شاشة بحجم 6.72 بوصة من نوع FHD+ Sunlight Display تدعم سطوع يصل إلى 680 شمعة، وتغطي الشاشة 100% من نطاق الألوان DCI-P3.

وتصميم الهاتف أنيق مع خيارات ألوان مثل Mystery Black، Glowing Green، وDazzling Purple.

يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 6020 الذي يضمن كفاءة طاقة وأداء عالياً.

ومزود بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت قابلة للتوسيع افتراضياً باستخدام الذاكرة الداخلية، وبه ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت مع إمكانية التوسيع حتى 1 تيرابايت.

مميزات الكاميرا في هاتف Oppo A79 5G

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم صور فائقة الوضوح، وكاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل مخصصة لعمق الصور، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل تدعم خاصية HDR لتحسين صور السيلفي في ظروف الإضاءة المختلفة.

مواصفات البطارية والشحن في الهاتف

بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير تدعم استخداماً مكثفاً يصل إلى 26 ساعة مكالمات أو 14 ساعة مشاهدة فيديو، ويدعم الشحن السريع 33W SUPERVOOC الذي يشحن البطارية بنسبة 51% في 30 دقيقة فقط.

مميزات اخري موجودة في الهاتف

يتوفر في الهاتف مميزات إضافية وهي:

يدعم شبكات 5G، ويحتوي على منفذين لبطاقات SIM.

تقنية Bluetooth 5.3 واتصال USB Type-C.

وبه مستشعر بصمة جانبي، مع مستشعرات إضافية مثل الجيروسكوب والبوصلة.

سعر هاتف Oppo A79 5G

‏يتوفر هذا الهاتفالهاتف بجميع المقومات الموجودة فيه بسعر 500 ريال سعودي في الأسواق السعودية بينما يتوفر بسعر 10,500 جنيه مصري في الأسواق المصرية.

عيوب هاتف Oppo A79 5G

على الرغم من المميزات العديدة التي يتمتع بها هاتف Oppo A79 5G، إلا أن هناك بعض العيوب، وهي: