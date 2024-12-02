شكرا لاهتمامكم بخبر عن ايلون ماسك يتحدى .. تعرف على مواصفات هاتف تسلا الجديد 2024 على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – يشهد سوق الهواتف الذكية قفزة نوعية مع الإعلان عن مواصفات هاتف تسلا الجديد، الذي يمثل مزيجًا مبتكرًا من التكنولوجيا المتقدمة والتصميم العصري وهو هاتف tesla model pi، ويتميز الجهاز بمواصفات فائقة تجعله محط أنظار عشاق التكنولوجيا ومحبي الأداء العالي.
مواصفات هاتف تسلا الجديد
تم تصميم هاتف تسلا الجديد بمواد عالية الجودة، مع إطار من الألمنيوم القوي وزجاج مقاوم للخدوش، يتميز التصميم بخطوط انسيابية وأبعاد مثالية لتوفير قبضة مريحة للمستخدم وسنوضح لكم أهم مواصفات هاتف تسلا الجديد عبر الجدول التالي:
|المجال
|التفاصيل
|الشاشة
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|الأداء والمعالج
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|الذاكرة والتخزين
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|نظام التشغيل
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|الكاميرا والتصوير
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|البطارية والشحن
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|الاتصال والتكامل
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|السعر والتوافر
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سعر هاتف تسلا الجديد tesla model pi
حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد إطلاق هاتف تسلا الجديد (Tesla Model Pi) في الأسواق. ومع ذلك، تشير العديد من التوقعات إلى أنه قد يكون متاحًا خلال النصف الأول من عام 2025. أما بخصوص السعر المتوقع، فمن المرجح أن يتراوح بين 800 و1200 دولار أمريكي، مع احتمال طرحه في السوق المصرية بسعر حوالي 48 ألف جنيه.
أما من حيث السعر، فيُعتبر الهاتف خيارًا جيدًا بالنظر إلى المواصفات التي يقدمها، خصوصًا عند مقارنته بأجهزة أخرى تقدم قيمة مشابهة ولكن بأسعار أعلى من 100 ألف جنيه.
هاتف تسلا الجديد
يقدم هاتف تسلا الجديد تجربة غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية، بفضل تقنياته المتطورة وتصميمه الفريد. إذا كنت تبحث عن جهاز يجمع بين الأداء العالي والابتكار، فإن هذا الهاتف هو خيار الأمثل.