شكرا لاهتمامكم بخبر عن ايلون ماسك يتحدى .. تعرف على مواصفات هاتف تسلا الجديد 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يشهد سوق الهواتف الذكية قفزة نوعية مع الإعلان عن مواصفات هاتف تسلا الجديد، الذي يمثل مزيجًا مبتكرًا من التكنولوجيا المتقدمة والتصميم العصري وهو هاتف tesla model pi، ويتميز الجهاز بمواصفات فائقة تجعله محط أنظار عشاق التكنولوجيا ومحبي الأداء العالي.

مواصفات هاتف تسلا الجديد

تم تصميم هاتف تسلا الجديد بمواد عالية الجودة، مع إطار من الألمنيوم القوي وزجاج مقاوم للخدوش، يتميز التصميم بخطوط انسيابية وأبعاد مثالية لتوفير قبضة مريحة للمستخدم وسنوضح لكم أهم مواصفات هاتف تسلا الجديد عبر الجدول التالي:

المجال التفاصيل الشاشة نوع الشاشة: AMOLED

حجم الشاشة: 6.8 بوصة

دقة العرض: 3200 × 1440 بكسل

معدل التحديث: 120 هرتز

توفر الشاشة ألوانًا نابضة بالحياة وسطوعًا ممتازًا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. الأداء والمعالج قوة معالج لا تُضاهى

يعمل هاتف تسلا بمعالج Tesla Processor X1 ، الذي يعتمد على بنية متقدمة توفر أداءً فائقًا مع كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

وحدة المعالجة المركزية (CPU): ثمانية أنوية

وحدة معالجة الرسوميات (GPU): مخصصة لتجارب الألعاب المكثفة الذاكرة والتخزين ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) : 12 جيجابايت

التخزين الداخلي: 256/512 جيجابايت مع دعم توسعة حتى 1 تيرابايت نظام التشغيل تجربة فريدة مع نظام Tesla OS

يأتي الهاتف مزودًا بنظام التشغيل Tesla OS، الذي يعتمد على أندرويد ولكنه يحتوي على ميزات حصرية مثل التكامل العميق مع سيارات تسلا وإدارة الطاقة الذكية. الكاميرا والتصوير الكاميرا الرئيسية: 108 ميجابكسل

الكاميرا الواسعة: 48 ميجابكسل

الكاميرا المقربة: 16 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 10 x

الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل

تصوير فيديو بدقة 8k

تقنية تثبيت الصورة البصري

دعم الوضع الليلي الفائق البطارية والشحن بطارية تدوم طويلاً

سعة البطارية: 5000 مللي أمبير

تقنية الشحن: شحن سريع بقدرة 65 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 30 واط الاتصال والتكامل اتصال متقدم

دعم 5G

تقنية البلوتوث 5.3

Wi-Fi 6E لضمان اتصال سريع ومستقر السعر والتوافر السعر : يبدأ من 800 دولارًا .

التوافر: متوفر في الأسواق العالمية بداية من الربع الأول من العام المقبل، مع خيارات متعددة للألوان والسعات التخزينية.

سعر هاتف تسلا الجديد tesla model pi

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد إطلاق هاتف تسلا الجديد (Tesla Model Pi) في الأسواق. ومع ذلك، تشير العديد من التوقعات إلى أنه قد يكون متاحًا خلال النصف الأول من عام 2025. أما بخصوص السعر المتوقع، فمن المرجح أن يتراوح بين 800 و1200 دولار أمريكي، مع احتمال طرحه في السوق المصرية بسعر حوالي 48 ألف جنيه.

أما من حيث السعر، فيُعتبر الهاتف خيارًا جيدًا بالنظر إلى المواصفات التي يقدمها، خصوصًا عند مقارنته بأجهزة أخرى تقدم قيمة مشابهة ولكن بأسعار أعلى من 100 ألف جنيه.

هاتف تسلا الجديد

يقدم هاتف تسلا الجديد تجربة غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية، بفضل تقنياته المتطورة وتصميمه الفريد. إذا كنت تبحث عن جهاز يجمع بين الأداء العالي والابتكار، فإن هذا الهاتف هو خيار الأمثل.