خطوة بخطوة .. تحديث البيان السنوي بالعراق 2024 وأهم الشروط المطلوبة

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت الحكومة العراقية عن تحديث البيان السنوي للرعاية الاجتماعية لعام الحالي وذلك من أجل حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم الاجتماعي ولا سيما أصحاب الدخل المحدود ولذلك قامت الحكومة بتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ويشتمل التحديث الجديد على مجموعة من التفاصيل المهمة المتعلقة ببرامج الدعم المالي والمعاشات المخصصة للأسر الفقيرة المستفيدة بهدف تقديم معلومات دقيقة حول آليات توزيع الدعم على الفئات المستحقة.

يجب على كافة المستفيدين تحديث البيان السنوي بالعراق 2024 من أجل حصولهم على الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي

قم بتنزيل استمارة البيان السنوي بعد دخولك إلىالمنصة .

قم بملء جميع البيانات الموجودة في الاستمارة بكل دقة مثل إدخال الاسم الكامل، عنوان السكن، ورقم الهاتف للتواصل.

قم بإرفاق جميع الوثائق الرسمية المطلوبة التي تشمل نسخة من هوية رب الأسرة، وأيضا وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي.

انقر في النهاية على إرسال الطلب، وسيتم فحص الطلبات بكل دقة.

شروط تحديث البيان السنوي بالعراق 2024

يتمكن المواطنين من تحديث البيان السنوي بالعراق 2024 بعد استيفاء مجموعة من الشروط التالية:

يجب على جميع المستفيدين المبادرة إلى تحديث بياناتهم الشخصية خلال الفترة الزمنية التي تحددها الوزارة.

تقديم مجموعة من المستندات لضمان قبول طلب التحديث وهي البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية الأحوال المدنية، وبطاقة السكن لإثبات محل الإقامة، وأيضا كافة الوثائق الطبية في حالة إذا كان المتقدم من ذوي الإعاقة أو يعاني من حالة صحية خاصة.

التحقق من إدخال معلومات دقيقة وصحيحة حيث يعد ذلك شرطًا أساسيًا لضمان استمرار الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي.

يجب على المستفيدين الامتثال لأي شروط إضافية تضعها الوزارة سواء كانت تتعلق بالوضع الاجتماعي أو الصحي للمتقدم.

المستندات المطلوبة لتحديث البيان السنوي بالعراق

لكي تتم عملية التحديث بشكل جيد، ينبغي تجهيز مجموعة من المستندات التالية: