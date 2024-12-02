نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نادي النصر والسد والتشكيل المتوقع في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المقال التالي

كتب محمد سعد – تتجه أنظار مشجعي نادي النصر السعودي والسد القطري صوب المواجهة المرتقبة القادمة، والتي من المقرر أن تقام على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، وتأتي المباراة في أطار منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أسيا للنخبة للعام 2024 – 2025، ويحتل نادي النصر السعودي المركز الثالث برصيد نقاط 13 نقطة، بينما يأتي نادي السد القطري في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وفيما يلي نستعرض معكم من خلال السطور التالية موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.

موعد مباراة نادي النصر والسد القادمة

تقام المباراة التي ستجمع بين كل من نادي النصر السعودي والسد القطري، على ملعب الأول بارك في الرياض، يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2024 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 09.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 10.00 بتوقيت جمهورية مصر العربية، ويسعي كل من الفريقين إلي الفوز وحصد نقاط المباراة لتحسين مركزة في ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل نادي النصر المتوقع أمام نادي السد

جاء تشكيل نادي النصر السعودي المتوقع أمام نظيرة نادي السد القطري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، على النحو التالي.

حراسة المرمى: اللاعب بينتو.

خط الدفاع: كل من اللاعب سلطان الغنام، نواف بوشل، علي لاجامي ومحمد آل فتيل.

خط الوسط: كل من اللاعب مارسيلو بروزوفيتش، عبد الرحمن غريب، عبدالله الخيبري وأنجيلو جابرييل.

خط الهجوم: كل من اللاعب كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا.

تشكيل نادي السد المتوقع أمام نادي النصر

بينما جاء تشكيل نادي السد القطري أمام نظيرة نادي النصر السعودي، في المواجهة المرتقبة على النحو التالي.

حراسة المرمى: اللاعب مشعل برشم.

خط الدفاع: كل من اللاعب رومان سايس – بوعلام خوخي – طارق سلمان.

خط الوسط: كل من اللاعب محمد وعد – مصطفى مشعل – محمد كمارا – يوسف عطال.

خط الهجوم: كل من اللاعب أكرم عفيف – يوسف عبد الرزاق – كريستو غونزاليس.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد

يتم نقل المباراة التي ستجمع بين كل من نادي النصر السعودي والسد القطري، في الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا للنخبة، على القنوات التالية.