شكرا لاهتمامكم بخبر عن احجز مقعدك .. خطوات حجز تذاكر مباراة النصر والسد في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025 وشروط الحضور على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – موعد مباراة النصر والسد أصبح أكثر ما تم البحث عنه من محبي الكرة السعودية، حيث يعد دوري روشن السعودي هو أحد أهم الدوريات التي يعشقها المشاهد العربي صاحب الذوق الرفيع، بسبب ما يحتويه من عدد كبير من الأندية ذات الشعبية الكبيرة، والعراقة المتأصلة، بالإضافة إلى عدد اللاعبين العملاقة أصحاب المهارات المميزة، ولكن تأتي تلك المباراة ضمن منافسات الدور الأول من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، وفي هذا المقال سنوضح لكم موعد مباراة النصر ضد منافسة السد، وتفاصيل خطوات حجز تذاكر المباراة، وما هي أسعارها.

موعد مباراة النصر ضد السد

سيخوض نادي النصر مواجهة قوية ونارية ضد نادي السد القطري في الدور الأول من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025، حيث ستقام المباراة على ملعب الأول بارك، يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي ستذاع عبر قنوات SSC السعودية، كما ستعرض عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

خطوات حجز تذاكر مباراة النصر والسد

يمكن للمشجعين الراغبين في حجز تذاكر مباراة نادي النصر والسد، الدخول إلى رابط منصة الأول بارك وإتباع الخطوات التالية لإتمام عملية الحجز، وهي كالتالي:

زيارة موقع الأول بارك. اضغط على “احجز التذاكر” أسفل صورة المباراة. أكد الطلب عن طريق الضغط مرة اخرى على “احجز التذاكر”. سجل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا إذا لم يكن لديك بالفعل. اختر عدد التذاكر المراد حجزها. انتقل إلى صفحة الدفع لإتمام عملية الحجز وتفعيلها.

أسعار تذاكر مباراة النصر ضد السد

شروط وأحكام حضور مباراة النصر والسد