تعلن جامعة الجوف عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس لهذه التخصصات في 10 كليات في السعودية

عدن – كتب محمد سعد – تعلن جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس في 10 كليات، حيث تحتاج الوظائف عن طريق النقل، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة الجوف، الدخول على موقع جامعة الجوف من خلال شبكة الانترنت . طحبغك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الجوف

كلية علوم الحاسب والمعلومات