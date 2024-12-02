تعلن جامعة الجوف عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس لهذه التخصصات في 10 كليات في السعودية

الصيدلة الاكلينيكية
محاضر
الصيدلة الاكلينيكية (أستاذ مساعد وأعلى)
كلية العلوم الطبية التطبيقية
جميع التخصصات
محاضر
جميع التخصصات (أستاذ مساعد وأعلى)
كلية التمريض
جميع التخصصات
محاضر
جميع التخصصات (أستاذ مساعد وأعلى)
كلية الهندسة
الهندسة المدنية، الهندسة المكيانيكية، التصميم الداخلي
محاضر
الهندسة المدنية، الهندسة المكيانيكية، التصميم الداخلي (أستاذ مساعد وأعلى)
كلية العلوم
جميع التخصصات (أستاذ مساعد وأعلى)
طريقة التقديم في وظائف جامعة الجوف
وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة الجوف، الدخول على موقع جامعة الجوف من خلال شبكة الانترنت