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تعلن جامعة الجوف عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس لهذه التخصصات في 10 كليات في السعودية

تعلن جامعة الجوف عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس لهذه التخصصات في 10 كليات في السعودية
تعلن جامعة الجوف عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس لهذه التخصصات في 10 كليات في السعودية
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – تعلن جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس في 10 كليات، حيث تحتاج الوظائف عن طريق النقل، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة الجوف، الدخول على موقع جامعة الجوف من خلال شبكة الانترنت .  طحبغك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الجوف

كلية علوم الحاسب والمعلومات

جميع التخصصات

محاضر

أستاذ مساعد

كلية الشريعة والقانون

القانون (أستاذ مساعد وأعلى)

كلية الأعمال

جميع التخصصات

محاضر

جميع التخصصات (أستاذ مساعد وأعلى)

أستاذ مساعد

كلية الطب

جميع التخصصات

محاضر

جميع التخصصات (أستاذ مساعد وأعلى)

كلية الآداب

اللغة الإنجليزية (أستاذ مساعد وأعلى)

كلية طب الأسنان

جميع التخصصات

محاضر

جميع التخصصات (أستاذ مساعد وأعلى)

كلية الصيدلة

الصيدلة الاكلينيكية

محاضر

الصيدلة الاكلينيكية (أستاذ مساعد وأعلى)

كلية العلوم الطبية التطبيقية

جميع التخصصات

محاضر

جميع التخصصات (أستاذ مساعد وأعلى)

كلية التمريض

جميع التخصصات

محاضر

جميع التخصصات (أستاذ مساعد وأعلى)

كلية الهندسة

الهندسة المدنية، الهندسة المكيانيكية، التصميم الداخلي

محاضر

الهندسة المدنية، الهندسة المكيانيكية، التصميم الداخلي (أستاذ مساعد وأعلى)

كلية العلوم

جميع التخصصات (أستاذ مساعد وأعلى)

طريقة التقديم في وظائف جامعة الجوف

وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة الجوف، الدخول على موقع جامعة الجوف من خلال شبكة الانترنت

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