نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوال سامسونج الذي خطف الأنظار في الاسواق السعودية .. مواصفات وسعر جوال Samsung Galaxy A55 في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت شركة سامسونج العالمية عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy A55 منذ فترة كبيرة، حيث يتمتع هذا الهاتف بإمكانيات عالية ومميزات عديدة، حيث أصدرت الشركة الهاتف بسعر اقتصادي مناسب لعشاق هواتف الفئة المتوسطة، ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تدوم لفترة طويلة وتستمر حتى في حالة الاستخدام اليومي، كما يمتلك الهاتف كاميرا خرافية تقدم صور عالية الدقة والجودة بخصائص ممتازة، ومن خلال هذا المقال نستعرض سويًا مواصفات الهاتف بالكامل وسعره في الدول العربية مشخيذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إمكانيات هاتف Samsung Galaxy A55

يمتاز هذا الهاتف العظيم من شركة سامسونج بعدة خصائص عالمية، حيث يتمتع الهاتف بمعالج أداء قوي ونظام تشغيل ممتاز، كما يمتلك هاتف سامسونج بسعة تخزينية كبيرة وذاكرة عشوائية عالية تتحمل الألعاب الثقيلة، بجانب ذلك فإن شاشة الهاتف تعتبر كبيرة ومناسبة للألعاب والصور والفيديوهات، بالإضافة إلى شكل الهاتف الذي يتسم بالأناقة، وإليك مواصفات الهاتف:

اسم الهاتف Samsung Galaxy A55 المعالج معالج قوي جدًا من النوع Exynos 1480 (4 nm) السعة التخزينية سعة تخزين عالية 256 أو 128 جيجا بايت الذاكرة العشوائية ذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت الكاميرات يمتلك الهاتف كاميرا أولى 50 ميجا بيكسل و كاميرا ثانية 12 ميجا بيكسل وأخرى 5 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية قدرها 32 ميجا بيكسل شاشة الهاتف شاشة كبيرة من النوع Super AMOLED قياسها 6.6 إنشات بمعدل تحديث 120 هيرتز نظام التشغيل أندرويد 14 البطارية 5000 ميللي أمبير

سعر الهاتف في السعودية

على الرغم من الإمكانيات العالية التي يتمتع بها الهاتف العظيم من سامسونج، إلا أن السعر الخاص به يعتبر مناسب لمعظم المستخدمين، حيث سجل الهاتف للنسخة الأقل في المملكة العربية السعودية 1150 ريال سعودي، وفي الإمارات العربية المتحدة جاء الهاتف بسعر 1000 درهم للنسخة الأقل من الهاتف.