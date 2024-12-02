اقوى الهواتف الذكية .. اليكم سعر ومواصفات هاتف هونور X9C في السعودية

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عدن – محمد سعد – يشهد عالم الهواتف التطور التكنولوجي اهتمام شريحة كبيرة من المستخدمين في التعرف على سعر ومواصفات هاتف هونر X9C في السعودية والذي تتعدد مميزاته حيث يتضمن أحدث التقنيات مع التصميم الجذاب، وسوف نستعرض معكم اليوم كل ما يخض هذا الهاتف من حيث السعر وكذلك المواصفات بعد إطلاقه خلال الآونة الأخيرة في الأسواق العالمية وأيضا المحلية كوطلل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر ومواصفات هاتف هونر X9C

تزايد البحث خلال الفترة الأخيرة حول سعر ومواصفات هاتف هونر X9C في السعودية 2025 وأيضًا عالميًا، حيث يأتي على النحو التالي:

يصل سعر الهاتف في الأسواق السعودية إلى 1293.75 ريال سعودي.

كما يبلغ سعر النسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت في السوق العالمي 345 دولار أمريكي.

اما سعر النسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت في السوق العالمي 390 دولار أمريكي.

مواصفات هاتف هونر XC الجديد 2025

هاتف هونر X9C يكون من ضمن سلسلة الهواتف التي تكون من أفضل الخيارات على الإطلاق التي لا بد من وضعها في الاعتبار عند التفكير في شراء هاتف جديد، ومن الجدير بالذكر أن هذا الهاتف يتسم بأعلى المواصفات والتقنيات الحديثة التي تجعله من الخيارات المفضلة، ومن أبرز مواصفات الهاتف ما يلي: