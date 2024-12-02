جامعة الشارقة تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس في 8 كليات للعام 2025 .. محاضر – أستاذ – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك

عدن – كتب محمد سعد – تعلن جامعة الشارقة ، بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس، من أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ، في 8 كليات، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة الشارقة التقديم من خلال موقع جامعة الشارقة عبر شبكة الانترنت والتقديم متاح الآن فعزاث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الشارقة

يستعرض موقعنا وظائف جامعة الشارقة والتخصصات المطلوبة في 8 كليات والتي جاءت كالتالي:

كلية الصيدلة

محاضر – قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية

أستاذ مساعد أو مشارك في الكيمياء الطبية/الصيدلانية – قسم الكيمياء الطبية

كلية الطب

أستاذ في علم الأورام – قسم العلوم السريرية