شكرا لاهتمامكم بخبر عن بنظام التعاقد : جامعة أم القيوين في الامارات تعلن عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في عدد من الكليات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – نشرت جامعة أم القيوين عبر موقعها الرسمي إعلانا عن وظائف أعضاء هيئة تدريس جديدة في عدد من كليات والذي تضمن التخصصات التالية: جتزال بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

إعلان وظيفة جامعة أم القيوين في رئيس قسم ضمان الجودة

الموقع: جامعة أم القيوين، أم القيوين، الإمارات العربية المتحدة المؤهل الأدنى: درجة الماجستير (يفضل الدكتوراه) الخبرة: لا تقل عن 5 سنوات في مجال التعليم العالي داخل الإمارات التاريخ النهائي للتقديم: 13 ديسمبر 2024

تفاصيل وظيفة جامعة أم القيوين:

تعلن جامعة أم القيوين (UAQU) عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة رئيس قسم ضمان الجودة . يهدف المرشح المثالي إلى قيادة قسم ضمان الجودة وضمان التزام الجامعة بالمعايير الأكاديمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم الإماراتية (MOE) والهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي (CAA). سيتم توفير راتب تنافسي يتماشى مع الخبرة، وهو راتب خالي من الضرائب.

المسؤوليات والمهام الرئيسية وظيفة جامعة أم القيوين:

ضمان توافق جميع العمليات الجامعية مع معايير وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي (CAA).

إدارة عمليات التقييم الجامعي وضمان الاعتماد الأكاديمي للبرامج.

إدارة أنظمة تخزين البيانات الديموغرافية وبيانات التقييم الخاصة بالكليات والأقسام لتوفير المعلومات اللازمة للتخطيط والتقييم.

تحضير التقارير الروتينية لتسهيل اتخاذ القرارات على مستوى الجامعة وتقييم البرامج والخدمات.

تحليل وتفسير البيانات لدعم اتخاذ القرارات التخطيطية وتقديم توصيات فعالة.

تنفيذ عمليات التحليل الذاتي المؤسسي والتطوير المستمر لكفاءة البرامج التعليمية.

قيادة إعداد الدراسات الذاتية لبرامج الاعتماد الأكاديمي.

الخبرة في معايير الاعتماد الدولية تعتبر ميزة إضافية.

المؤهلات والمتطلبات وظيفة جامعة أم القيوين:

الحصول علي درجة الماجستير على الأقل (يفضل الدكتوراه).

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة.

مهارات متقدمة في استخدام برامج الكمبيوتر الأساسية، مع تركيز خاص على أدوات ضمان الجودة.

إجادة تامة للغتين الإنجليزية والعربية في بيئة العمل.

القدرة على العمل تحت الضغط: القدرة على العمل بفعالية كجزء من فريق مع الحفاظ على الدقة والهدوء في بيئة العمل.

إجراءات التقديم وظيفة جامعة أم القيوين:

للتقديم على هذه الوظيفة، يرجى إرسال الوثائق التالية إلى فريق الموارد البشرية بجامعة أم القيوين عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

رسالة تغطية توضح اهتمامك بالوظيفة.

السيرة الذاتية.

نسخة من المؤهل العلمي النهائي.

قائمة شاملة بجميع الأعمال المتعلقة بضمان الجودة، خاصة فيما يتعلق بالامتثال لمعايير وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي.

قد يُطلب مستندات إضافية من المرشحين الذين يتم اختيارهم للمقابلة. مراجعة المتقدمين ستبدأ فورًا.

ستظل الوظيفة مفتوحة حتى يتم شغلها. من المتوقع أن يبدأ المرشح الناجح في أقرب وقت ممكن.

لمطالعة نص اللإعلان كاملا والتقديم عبر الموقع الرسمي للجامعة اضغط هنا