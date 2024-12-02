بسعر و مواصفات مثالية .. اكتشف الجديد من سامسونج جالكسي S25 الترا في الكويت

عدن – كتب محمد سعد – شهور قليلة تفصلنا عن موعد صدور جوال سامسونج جالكسي S25 الترا بمواصفات فاقت كل التوقعات وفقًا لما أعلنت عنه شركة سامسونج، وينتظر العديد صدوره من محبي سلسلة جوالات جالاكسي اس، حيث استطاعت تلك السلسلة نيل إعجاب معظم مستخدميها، ولذا أتينا لكم بتسريبات مؤكدة عن مواصفات ومزايا الجوال، والتي تشمل التصميم، والكاميرا، والشاشة، وأهم التفاصيل التي يتسائل عنها معظم محبي جوالات أندرويد نومرط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أهم الأخبار عن جوال سامسونج جالكسي S25 الترا

لم تصرح الشركة بعد عن موعد صدور جوال سامسونج جالكسي S25 الترا المؤكد، ولكن من المرجح أن هذا سيكون مع بداية العام المقبل أي في شهر يناير 2025، والهاتف شمل العديد من المزايا التي جعلته أكثر تطورًا من الإصدارات السابقة لتلك السلسلة، والتي كان آخرها الجوال samsung galaxy s24، ويعد هاتف Samsung S25 ultra منافس قوي لجوالات ايفون الشهيرة، والذي تحرص سامسونج على توفير كل إحتياجات عملائها به.

تسريبات سامسونج جالكسي S25 الترا

الجوال سوف يصدر بمعالج ثماني النواة سناب دراجون 8 Gen4، وقد طرأ تغيير على التصميم عن سابقه، فسوف يأتي بحواف دائرية عوضًا عن الحواف الحادة المعتاد عليها، كما تم تغيير حواف الكاميرا من الدائرية إلى الشبه مربعة، وسيضم الجوال نظام أسرع للشحن اللاسلكي والشحن العكسي، وسوف يدعم Wi-Fi 7 مع شبكة 5G، ومن المفترض أن يكون مقاوم للأتربة والماء.

وتلبي شركة سامسونج إحتياجات عملائها في هذا الهاتف ليشمل مميزات تقنية عالية مع تصميم أنيق، كما ركزت الشركة على تقديم أفضل تجربة تصوير من خلال الكاميرا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحسين الصور، كما أنه سيوفر للمستخدم كاميرا بدقة 50 ميجا بكسل تليفوتوغرافية ناهيك عن شاشة 120 هرتز ديناميكية ذات ألوان الساطعة.

مواصفات samsung galaxy s25 ultra

متوقع أن يضم الهاتف كاميرا خلفية أساسية بجودة 200 ميجابيكسل تدعم تصوير الفيديو بجودة 1080 بكسل، مع كاميرات ثانوية بجودة 50 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية ستكون بجودة 16 ميجابيكسل وتدعم خاصبة HDR.

من المؤكد أنه سيتم إصدار نسخ متنوعة من الهاتف إحداهما بذاكرة داخلية مساحتها 512 جيجابايت والأخرى مساحتها 1 تيرابايت.

ومن المتوقع أن يتم إصدار الجوال بذاكرة رام مساحتها 16 جيجابايت.

مرجح أن يصدر الجهاز بشاشة مقاس 6.8 إنش والتي ستكون من نوع Amoled الذي تميزت به سامسونج مع أحدث إصدار من حماية Gorilla المعتادة.

ووفقًا للتوقعات سيتم إصدار الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 15 بواجهة One Ui 7.0.

بالنسبة للبطارية فمن المفترض أن تكون سعتها 5000 مللي أمبير بقوة شحن 45 واط وتدوم لمدة تزيد عن 13 ساعة إتصال.

ومن المؤكد أن الجوال سيضم تقنية الفتح ببصمة الوجه مع بصمة أسفل الشاشة.

سعرهاتف سامسونج جالكسي S25 الترا المتوقع

جائت العديد من التوقعات حول سعر هاتف سامسونج جالكسي S25 الترا المنتظر، لكن معظم الآراء تتجه إلى كونه سيتقارب مع السعر الذي صدر به جوال سامسونج جالاكسي s24 الترا، ولذا فمن الراجح أن يتم إصدار الجوال بسعر 1300 دولار أمريكي تقريبًا، وبالطبع يعد هذا السعر مرتفعًا بالنسبة لجوالات شركة سامسونج، لكن هذا يبرره كونه لا ينتمي لسلسلة جوالات الفئة المتوسطة.

عيوب الهاتف المتوقعة

بالرغم من وجود العديد من المزايا المتطورة في الهاتف إلا أنه لم يلبي تطلعات البعض من المستخدمين، حيث أنه يتم مقارنته بأصدارات الآيفون الحديثة، وفي التالي نرصد بعض العيوب بالهاتف: