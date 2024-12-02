من خلال الرابط الرسمي .. كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم الدولي وأهم المستندات المطلوبة

عدن – كتب محمد سعد – يتسائل الكثير من المواطنين عن كيفية فتح حساب فى بنك الخرطوم الكتروني بسهولة، حيث يوفر البنك لعملائه فرصة فتح حساب بنكي بكل سهولة دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يساهم في توفير الوقت والجهد يتطلب فتح الحساب عبر الجوال توفر بعض المتطلبات الأساسية مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر، بالإضافة إلى رقم هاتف متوفر وعنوان بريد إلكتروني، بالإضافة ان البنك يسعى لتوفير تجربة مصرفية مرنة وسريعة باستخدام التقنيات الحديثة التي تواكب احتياجات العملاء في عصر التحول الرقمي.

طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم

لفتح حساب في بنك الخرطوم، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي أو تحميل تطبيق البنك على هاتفك المحمول.

حدد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه حساب جاري أو توفير أو غيره.

أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل ورقم الهوية أو جواز السفر والعنوان ورقم الهاتف.

قم برفع المستندات اللازمة مثل صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر إثبات العنوان فاتورة كهرباء أو ماء وأي مستندات أخرى قد يطلبها البنك.

بعد إتمام كافة البيانات والمستندات اضغط على زر تقديم لتأكيد طلب فتح الحساب.

قد يتطلب الأمر بعض الوقت للموافقة على الطلب وسيتم إرسال إشعار لك عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف إذا تمت الموافقة.

و بعد الموافقة على فتح الحساب سيتم إرسال بطاقة الصراف الآلي إليك ويمكنك استخدامها في أي وقت.

هذه هي الطريقة الأساسية لفتح حساب في بنك الخرطوم بسهولة عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول دون الحاجه الى الذهاب للفرع.

ما هي المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم

لفتح حساب في بنك الخرطوم الدولي، يجب تقديم بعض المستندات الأساسية التي تشمل: