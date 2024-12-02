نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفاءً باليوم الوطني الاماراتي قرار رئاسي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين .. ما الحقيقة؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، بعيد الاتحاد الـ53، وتنطلق مجموعة مميزة من الفعاليات أبرزها عروض الألعاب النارية التي تزين سماء الإمارات العربية المتحدة، معبرة عن مشاعر الفرح والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وتعد هذه العروض أحد أهم مظاهر الاحتفال التي تجمع المواطنين والمقيمين معًا في أجواء مبهجة، وهناك أخبار متداولة عن صدور قرار رئاسي من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني، وفيما يلي حقيقة الخبر.

مواعيد وأماكن عروض الألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 53

تشهد مختلف المدن الإماراتية، مثل دبي وأبوظبي، العديد من المواقع التي تستضيف عروض الألعاب النارية خلال فترة الاحتفالات الممتدة من 29 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2024 ومنها ما يلي:

عروض الألعاب النارية في دبي وتشمل جزيرة بلوواترز وذا بييتش (جي بي آر) يوم 1 ديسمبر، الساعة 8:00 مساءً، ثم علامة حتا يوم 2 ديسمبر، الساعة 8:00 مساءً، ودبي فستيفال سيتي مول يوم 2 ديسمبر، الساعة 9:10 مساءً، ومنطقة السيف يوم 3 ديسمبر، الساعة 9:00 مساءً، ثم القرية العالمية: يوميًا من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، الساعة 9:00 مساءً.

عروض الألعاب النارية في أبوظبي وتشمل جزيرة ياس – حلبة مرسى ياس: 2 ديسمبر، الساعة 9:00 مساءً، وياس باي: 2 ديسمبر، الساعة 9:00 مساءً، ومهرجان الشيخ زايد – الوثبة: 1 و2 ديسمبر، الساعة 10:00 مساءً.

مظاهر احتفالات عيد الاتحاد الإماراتي

إلى جانب الألعاب النارية، تتزين الإمارات بمجموعة متنوعة من الفعاليات التي تبرز التراث والثقافة الوطنية، ومنها:

تنظيم عروض فنية وجوية وعسكرية تعكس الفخر بتاريخ الوطن.

ارتداء الملابس المزينة بألوان العلم الإماراتي، وتزيين المنازل والشوارع.

إنارة برج خليفة بعلم الإمارات وعروض ضوئية مبهرة.

إقامة أنشطة رياضية وثقافية تجمع أفراد المجتمع.

تقديم الرقصات التراثية الشعبية في أجواء احتفالية.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بمناسبة اليوم الوطني

تداولت أنباء عديدة عن صدور قرار رسمي مفرح من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وذلك احتفاءً باليوم الوطني ولكن وزارة المالية الإماراتية قامت بنفي ذلك وأكدت على عدم صدور أي قرارات رئاسية بالزيادة في رواتب التقاعد أو الموظفين وكل ما هو متداول شائعات لا أساس لها من الصحة.