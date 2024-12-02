علامة على مشكلة صحية خطيرة .. ما سر الاستيقاظ ليلا للذهاب إلى الحمام؟.. سيفاجأك السبب

عدن – كتب محمد سعد – معظمنا خلال الليل نستيقظ من النوم للذهاب الى الحمام وهذه تعتبر عادة شائعة لدى مجموعة كبيرة جدا من الأشخاص، ولكن، حذر عدد مت الخبراء من أنه في حال حدوث هذا الأمر بشكل منتظم عدة مرات أثناء الليل فلا بد من الذهاب الى الطبيب فورا، كما أنه من الطبيعي جدا أن يخرج منا الماء حتى ثماني مرات خلال اليوم وعلى الأقل مرة أو مرتين عند الليل، ولكن في حالة تكرار هذا الأمر فإنه يسمى بالتبول الليلي، وقد يكون اشارة على وجود شيء خطير، على حسب ما ورد في express.

أهم أسباب كثرة التبول الليلي

من ضمن أسباب التبول الليلي فإنه دائمًا لا يكون مرتبط مع مشكلة صحية، مع وضع هذا الشيءفي الاعتبار، حيث كشفت الطبيبة كاثرين هول خلال مقالها لموقع Happy Beds ، عن أهم الأسباب الممكنة الخاصة بالتبول الليلي وكذلك كيفية منعه نهائيا ومنها كالتالي:

وضعية النوم

في حالة تعلق الأمر بوضعية النوم هذه، فتصرح هول إن النوم على جانبك فإنه يعتبر أفضل طريقة فعالة للنوم، حيث أظهرت بعض من الدراسات أن وجود صلة بين عملية تعزيز أعراض انقطاع التنفس خلال النوم وتنشيط أعراض فرط عمل المثانة، وبالتالي تخفيض الذهاب المتكرر إلى الحمام.

تناول الماء

في حالة الإكثار من تناول الماء قبل النوم مباشرة فإن هذا قد يؤدي إلى حدوث التبول خلال الليل بشكل كبير، ولكن هذا ليس معناه أنه لا بد عليك من أن تجفف نفسك جيدا في حالة الاستطاعة، والابتعاد عن تناول كمية كبيرة من الماء قبل النوم بدعلى الأقل بساعتين تقريبًا، وبهذا فإنك تقلل من فرصة الاضطرار إلى الاستيقاظ خلال الليل للذهاب للحمام.

نظام درجة الحرارة

ينام أغلب الأشخاص داخل غرفة نوم شديدة الحرارة، حيث تصرح الدكتورة هول إن الكثير من الابحاث العلمية أظهرت أن درجة حرارة الغرفة تعتبر واحدة من ضمن أهم العوامل التي من المحتمل أن تعطل نومك خلال الليل وهذا يجعلك تضطر إلى الذهاب إلى الحمام كثيرا.