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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل واطعم أنواع المقبلات .. طريقة عمل البطاطا الحلوة بجبن الماعز لمقبلات شهية في المقال التالي
كتب محمد سعد – البطاطا الحلوة بجبن الماعز من اشهي أنواع المقبلات التي يمكن تحضيرها بجوار الوجبات الأساسية، كما انه طبق مغذي ولذيذ لاحتوائه علي العديد من المعادن والألياف والفيتامينات لأنة يتكون من البطاطا الحلوة ، كذلك يحتوي علي جبن الماعز الغني بالكالسيوم والبروتين والكثير من الفوائد التي يحتاج لها أجسامنا من أنواع المأكولات التي نتناولها أثناء يومنا، وبالتالي يجب أن نجرب تحضير اروع أنواع أطباق المقبلات في المنزل بالطريقة الصحيحة والمقادير المطلوبة.
مكونات تحضير البطاطا الحلوة بجبن الماعز
- شراء عدد اربع حبات من البطاطا الحلوة.
- مقدار كوب واحد من جبنه الماعز ويجب أن يتم تقطيعها إلى مكعبات.
- عدد ملعقتين بحجم كبير من زيت الزيتون.
- كمية ملعقة واحدة بحجم كبير من عصير الليمون.
- واحد ملعقة كبيرة من العسل.
- كمية ملعقة صغيرة الحجم ومفرومه من الثوم.
- كمية ملح حسب الرغبة الشخصية.
- أيضا فلفل اسود حسب الرغبة الشخصية.
- كما يمكن إحضار كمية حسب الرغبة من ورق النعناع لاستخدامه في التزين.
- مقدار نصف كوب من الجوز أيضا لاستخدامه في التزين.
طريقة عمل البطاطا الحلوة بجبن الماعز لمقبلات شهية
- في البداية يجب إشعال النار بداخل الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية.
- يتم تقطيع البطاطا علي شكل مكعبات بحجم متوسط تقريبا مع غسلها جيدا.
- نحضر صينية الفرن لنضع بداخلها مكعبات البطاطا مع دهنها بزيت الزيتون وإضافة والملح، والفلفل الأسود.
- لمدة 25-30 دقيقة نترك البطاطا في الفرن ليتم خبزها وتصبح طرية.
- في هذه الخطوة يتم تحضير الصلصة، وذلك بإحضار وعاء بحجم صغير ونقوم بخلط كل من زيت الزيتون، وعصير الليمون، والعسل، والثوم المفروم، والملح، والفلفل الأسود.
- نستمر في الخلط حتي يتم تتجانس الصلصة مع بعضها.
- وبالقرب من الانتهاء نقوم بوضع البطاطا الحلوة المشوية في طبق التقديم.
- وأخيرا يمكنكم إضافة مكعبات جبن الماعز مع ثقب الصلصة فوق المكونات والخلط برفق لتتجانس النكهات ونحصل علي المذاق النهائي لمقبلات البطاطا الحلوة بجبن الماعز.
- كما يمكنكم تزيين السلطة بأوراق النعناع الطازجة أو بأنواع اخري تفضلونها كرغبة شخصية لتناولها بجوار المقبلات وتناولهما بالصحة ولعافية بالطريقة الصحيحة والمكونات المطلوبة مثل التي يحضرونها أشهر شيف.
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