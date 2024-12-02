نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل واطعم أنواع المقبلات .. طريقة عمل البطاطا الحلوة بجبن الماعز لمقبلات شهية في المقال التالي

كتب محمد سعد – البطاطا الحلوة بجبن الماعز من اشهي أنواع المقبلات التي يمكن تحضيرها بجوار الوجبات الأساسية، كما انه طبق مغذي ولذيذ لاحتوائه علي العديد من المعادن والألياف والفيتامينات لأنة يتكون من البطاطا الحلوة ، كذلك يحتوي علي جبن الماعز الغني بالكالسيوم والبروتين والكثير من الفوائد التي يحتاج لها أجسامنا من أنواع المأكولات التي نتناولها أثناء يومنا، وبالتالي يجب أن نجرب تحضير اروع أنواع أطباق المقبلات في المنزل بالطريقة الصحيحة والمقادير المطلوبة.

مكونات تحضير البطاطا الحلوة بجبن الماعز

شراء عدد اربع حبات من البطاطا الحلوة.

مقدار كوب واحد من جبنه الماعز ويجب أن يتم تقطيعها إلى مكعبات.

عدد ملعقتين بحجم كبير من زيت الزيتون.

كمية ملعقة واحدة بحجم كبير من عصير الليمون.

واحد ملعقة كبيرة من العسل.

كمية ملعقة صغيرة الحجم ومفرومه من الثوم.

كمية ملح حسب الرغبة الشخصية.

أيضا فلفل اسود حسب الرغبة الشخصية.

كما يمكن إحضار كمية حسب الرغبة من ورق النعناع لاستخدامه في التزين.

مقدار نصف كوب من الجوز أيضا لاستخدامه في التزين.

طريقة عمل البطاطا الحلوة بجبن الماعز لمقبلات شهية