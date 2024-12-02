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شكرا لاهتمامكم بخبر عن تعلم الوصفة الأصلية .. طريقة تحضير تشيز كيك بارد على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – طريقة تشيز كيك بارد الوصفة الأصلية من اجمل واروع مذاق حلويات يمكنك تناوله، حيث يعرف تشيز كيك من اصل يوناني واشتهرت هذه الحلويات بمعظم بلدان العالم لمعظم واشهر محلات الحلويات الجميلة، تتميز هذه الحلويات بعدة نكهات مختلفة تبعا لنوع المكونات المتوفرة لديك والتي يمكنكم من خلالها تحضير الحلوة، وبالتالي سنتعلم معا في هذا المقال طريقة تحضير تشيز كيك بارد باستخدام صوص الفراولة الموجود بالمنزل لتقديمها في المناسبات السعيدة.
مكونات تحضير تشيز كيك بارد
هي تتكون من ثلاث طبقات بتجهيز هذه المكونات التالية:
مكونات الطبقة الأولى :
- عدد ثلاثه باكيت من بسكويت الشاي السادة.
- وزن 300 غراماً من الزبدة الذائبة.
مكونات الطبقة الثانية :
- عدد 2 عبوة جبنه علي شكل مربعات.
- وزن 400 غراماً من كريمة الخفق.
- إحضار كريم شانتيه مغلف.
- كمية نصف كوب من الحليب.
- عدد ملعقتين بحجم كبير من الجيلاتين.
- واحد كوب بحجم صغير من الماء ساخن.
- عدد 2 ملعقة كبيرة الحجم من السكر.
مكونات الطبقة الثالثة :
- مقدار ربع كيلو من الفراولة.
- إحضار جيلي بنكهة الفراولة ويكون مغلف.
- مقدار ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.
- 300 ميللي لترا ماء.
خطوات تحضير تشيز كيك بارد بالمنزل
- نقوم بتحضير الطبقة الأولي من الوصفة باستخدام وعاء، قومي بطحن البسكويت جيداً، ثم أضيفي الزبدة الذائبة، واخلطيهم معا حتى يتشرب البسكويت الزبدة.
- في قاع قالب التشيز كيك المتحرك قومي بفردي خليط البسكويت ويجب أن يتم ترتيبه جيداً.
- في هذه الخطوة نضع القالب بداخل الثلاجة لحوالي عشرة دقائق حتى تتماسك طبقة البسكويت.
- وهنا يتم تحضير الطبقة الثانية بخلط الحليب مع الكريم شانتيه جيداً في وعاء عميق كافي للمكونات، ثم أضيفي الجبن والسكر والكريمة.
- باستخدام الماء الساخن يتم إذابة الجيلاتين مع ثقب المكونات عليه واستمري بالخلط حتى تتجانس تماماً.
- يتم توزيع مزيج الكريمة فوق طبقة البسكويت بشكل متساوي.
- وهنا ندخل القالب إلى الثلاجة لمدو زمنية قدرها 120 دقيقة.
- وأخيرا نصل إلي تحضير الطبقة الثالثة نضع قدر علي شعلة النار مع ثقب الماء والسكر وقطع الفراولة، واتركي الخليط حتى الغليان مع التقليب من وقت إلى آخر، ثم أثقبي جيلي الفراولة، وحركي جيداً حتى يصبح قوام صوص مناسب.
- نقوم برفع القدر من علي شعلة النار حتي يبرد جيدا.
- وبالنهاية يتم توزيع صوص الفراولة أعلي الطبقة الثانية بالتساوي، وندخل القالب إلى الثلاجة حتى يتماسك التشيز كيك ويبرد تماماً، ثم قدميه لأسرتك واهلك.
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