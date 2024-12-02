شكرا لاهتمامكم بخبر عن تعلم الوصفة الأصلية .. طريقة تحضير تشيز كيك بارد على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – طريقة تشيز كيك بارد الوصفة الأصلية من اجمل واروع مذاق حلويات يمكنك تناوله، حيث يعرف تشيز كيك من اصل يوناني واشتهرت هذه الحلويات بمعظم بلدان العالم لمعظم واشهر محلات الحلويات الجميلة، تتميز هذه الحلويات بعدة نكهات مختلفة تبعا لنوع المكونات المتوفرة لديك والتي يمكنكم من خلالها تحضير الحلوة، وبالتالي سنتعلم معا في هذا المقال طريقة تحضير تشيز كيك بارد باستخدام صوص الفراولة الموجود بالمنزل لتقديمها في المناسبات السعيدة.

مكونات تحضير تشيز كيك بارد

هي تتكون من ثلاث طبقات بتجهيز هذه المكونات التالية:

مكونات الطبقة الأولى :

عدد ثلاثه باكيت من بسكويت الشاي السادة. وزن 300 غراماً من الزبدة الذائبة.

مكونات الطبقة الثانية :

عدد 2 عبوة جبنه علي شكل مربعات. وزن 400 غراماً من كريمة الخفق. إحضار كريم شانتيه مغلف. كمية نصف كوب من الحليب. عدد ملعقتين بحجم كبير من الجيلاتين. واحد كوب بحجم صغير من الماء ساخن. عدد 2 ملعقة كبيرة الحجم من السكر.

مكونات الطبقة الثالثة :

مقدار ربع كيلو من الفراولة.

إحضار جيلي بنكهة الفراولة ويكون مغلف.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

300 ميللي لترا ماء.

خطوات تحضير تشيز كيك بارد بالمنزل