تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 .. تحديث جديد

عدن – كتب محمد سعد – شهدت أسعار الذهب حالة من التراجع في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 2 من شهر ديسمبر 2024 داخل محلات الصاغة، فيما بلغ قيمة التراجع إلى 10 جنيهات مقارنة بأخر تعاملات الأحد، بالإضافة إلى أن عيار 21 تراجعت بنسبة بلغت نحو 2.5% أي بقيمة وصلت إلى 93 جنيهًا، لتُسجل نحو 3677 جنيهًا للجرام الواحد، حتى أن السعر الافتتاحي الأسبوعي بدأ على نحو 3770 جنيهًا، فيما بدأ في الهبوط الطفيف على مدار اليوم تزامنًا مع التراجع في سعر أوقية الذهب عالميًا، مما أثر ذلك على حركة البيع داخل السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم الإثنين

وفقًا لأخر التحديثات التي تمت على أسعار الذهب اليوم الإثنين، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر جرام الذهب عيار “24” إلى 4206 جنيهًا للجرام الواحد.

فيما سجل سعر الذهب عيار “21” ضمن أخر التحديثات نحو 3680 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعية.

أما عن سعر الذهب عيار “18” فوصل إلى 3154 جنيهًا للجرام بدون إضافة المصنعية الخاصة بالذهب وهي تختلف من تاجر لأخر.

كذلك فإن سعر الجنيه الذهب سجل نحو 29 ألف و440 جنيهًا بدون المصنعية.

أما سعر جرام الذهب عيار “14” فبلغ نحو 2453 جنيهًا بدون إضافة المصنعية والضريبة.

تأثيرات سعر الصرف على الذهب

وتراجعت المخاوف حول تقلبات سعر الصرف داخل السوق المحلي، التي جاءت مدعومة بالتقارير الإيجابية والصادرة من قبل صندوق النقد الدولي، مع إشادة كبيرة منه على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في كم التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى التزام المركزي المصري بمرونة سعر الصرف، التي تُساهم في حماية الاقتصاد المحلي من الصدمات العالمية، ويؤدي ذلك إلى تهدئة الأسعار داخل الأسواق.

ما هي قيمة مصنعية الذهب؟

أما عن قيمة مصنعية الذهب، فإن سعرها يختلف من محل صاغة إلى أخر، فيما تتراوح القيمة من 60 لـ 150 جنيه فأكثر، وهو ما تقوم محلات الصاغة بتحديدها على مدار التحديثات التي تُجرى على الأسعار، ناهيك عن أن محلات الصاغة تقوم بتحديث كافة أسعارها وفقًا للبورصة المعنية بذلك.