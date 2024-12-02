نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر محزن لمستفيدي الضمان الاجتماعي .. حقيقة صرف 20000 ريال المساعدة المقطوعة وإلغاء راتب الضمان الاجتماعي بأمر ملكي في المقال التالي

كتب محمد سعد – حقيقة صرف 20000 ريال المساعدة المقطوعة، الضمان الاجتماعي المطور هو برنامج دعم حكومي في المملكة العربية السعودية يهدف إلى تحسين حياة الأسر ذات الدخل المحدود من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية، إضافة إلى خدمات أخرى لدعم التنمية الاجتماعية وتحقيق الاستقلال المالي للمستفيدين وفي الساعات القليلة الماضية انتشرت الكثير من الأخبار حول وجود قرار بإلغاء راتب الضمان الاجتماعي بعد صرف المساعدة المقطوعة.

الأنباء التي تم تداولها حول صدور أمر ملكي بصرف مساعدة مقطوعة بقيمة 20,000 ريال وإلغاء راتب الضمان الاجتماعي المطور ابتداءً من يناير 2025 غير صحيحة، وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأشارت إلى أن برنامج المساعدة المقطوعة قد تم إيقافه منذ عام 2020، ولا توجد خطط حالية لإعادته.

البرنامج البديل المفعل حاليًا هو الضمان الاجتماعي المطور، الذي يتم صرفه شهريًا بناءً على عدد أفراد الأسرة وحالتهم وأما بشأن الضمان الاجتماعي المطور، فهو مستمر في الصرف بشكل شهري في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، إلا إذا تزامن مع عطلة رسمية.

ويشمل الدعم حزمة متنوعة مثل دعم الغذاء، الكهرباء، وحليب الأطفال، بالإضافة إلى المبالغ الأساسية المخصصة للعائل والتابعين، وإذا كانت هناك أي تحديثات رسمية بخصوص المساعدة المقطوعة أو الضمان الاجتماعي، يُنصح بمتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قيمة الراتب في الضمان الاجتماعي المطور

تم تحديث مبالغ الدعم في السنوات الأخيرة لتتناسب مع احتياجات الأسر، وتشمل المبالغ المخصصة في الضمان المطور ما يلي:

العائل الرئيسي للأسرة: 1320 ريالًا سعوديًا شهريًا.

التابع لكل فرد إضافي في الأسرة: 660 ريالًا سعوديًا.

دعم إضافي: دعم الغذاء 84 ريالًا سعوديًا، ودعم الكهرباء 72 ريالًا سعوديًا، ودعم حليب الأطفال (للفئات العمرية من يوم إلى سنتين) 46 ريالًا سعوديًا.

ودعم الحقيبة المدرسية 80 ريالًا لكل طالب مع بداية العام الدراسي.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وإذا تصادف اليوم الأول مع عطلة رسمية، يتم تقديم أو تأخير الصرف ليوم عمل سابق أو لاحق، وعلى سبيل المثال دفعة شهر ديسمبر 2024 يتم صرفها يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر .

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

للاستعلام عن حالة الاستحقاق أو نتائج الأهلية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستفيد وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار قسم الضمان الاجتماعي.

الاطلاع على حالة الأهلية والمبالغ المستحقة .

شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور

للحصول على الدعم، يجب أن تتوفر الشروط التالية: