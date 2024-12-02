شكرا لاهتمامكم بخبر عن الشروط والرسوم المطلوبة .. خطوات تجديد جواز السفر السعودي 2025 بسهولة عبر منصة أبشر absher.sa على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبح بإمكان المواطنين تجديد جوازات سفرهم بسهولة ومرونة عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث يعد هذا الإجراء خطوة مهمة لتسهيل الخدمات الحكومية، حيث يمكن للمواطنين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، وفي هذا المقال، سنتعرف على خطوات تجديد جواز السفر السعودي لعام 2025 عبر منصة أبشر، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة والرسوم التي يجب تسديدها لإتمام العملية بنجاح.

تجديد جواز السفر السعودي 1446 أصبح أسهل من أي وقت مضى بفضل منصة أبشر التي توفر خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين إنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، وإليك الخطوات اللازمة لتجديد جواز السفر:

قم بزيارة موقع أبشر الإلكتروني أو استخدام التطبيق على هاتفك.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك.

استخدم رمز التحقق المرسل إلى هاتفك لتأكيد تسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية، اختر خيار خدماتي.

اضغط على الجوازات ثم اختر تجديد جواز السفر.

اختر اسم الشخص الذي ترغب في تجديد جواز سفره (لك أو لأحد أفراد العائلة المسجلين).

أدخل بيانات الجواز المطلوبة، مثل مدة التجديد (5 سنوات أو 10 سنوات) ومكان استلام الجواز الجديد.

ستظهر لك الرسوم المقررة لتجديد الجواز بناءً على المدة المختارة.

قم بسداد الرسوم إلكترونياً عبر خدمة سداد أو بطاقة الائتمان.

راجع جميع البيانات التي قمت بإدخالها للتأكد من صحتها.

أرسل الطلب وانتظر رسالة تأكيد على هاتفك.

يمكنك استلام الجواز الجديد من أحد مكاتب الجوازات أو طلب إرساله إلى عنوانك عبر خدمة التوصيل.

الشروط المطلوبة لتجديد جواز السفر السعودي 2025

لتجديد جواز السفر السعودي لعام 2025، يجب على المواطنين الالتزام بمجموعة من الشروط والمتطلبات التي تحددها المديرية العامة للجوازات في المملكة، وهذه أهم الشروط المطلوبة: