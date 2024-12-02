كم يبلغ راتب المعلم في السعودية؟ .. سلم رواتب المعلمين 1446 وكيفة حساب العلاوة السنوية عبر منصة نور

عدن – كتب محمد سعد – في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، يعتبر راتب المعلم أحد المواضيع التي تحظى باهتمام واسع بين العاملين في هذا المجال والراغبين في الانضمام إليه، ومع التعديلات التي طالت سلم الرواتب، أصبحت هناك حاجة ملحة لفهم التفاصيل المتعلقة بالأجور والعلاوات السنوية، وقد أثيرت تساؤلات حول حقيقة إلغاء ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية، والذي دفع العديد إلى البحث عن إجابات واضحة حول هذا الموضوع.

سلم رواتب المعلمين في السعودية لعام 1446 هـ يعتمد على نظام الوظائف التعليمية الذي أقرته وزارة التعليم، ويشمل تقسيماً واضحاً للدرجات والرتب بناءً على مستوى المؤهل العلمي وسنوات الخبرة، وهذا السلم يهدف إلى تعزيز مكانة المعلم ودعم استقرارهم المهني وهو كالتالي:

رتب المعلمين: معلم / مساعد معلم. معلم ممارس. معلم متقدم. معلم خبير.

مكونات الراتب: الراتب الأساسي. بدل النقل. العلاوة السنوية (تختلف حسب الرتبة).

الدرجة الأولى لكل رتبة: معلم/ مساعد معلم: يبدأ الراتب من 5,200 ريال. معلم ممارس: يبدأ الراتب من 7,570 ريال. معلم متقدم: يبدأ الراتب من 9,200 ريال. معلم خبير: يبدأ الراتب من 11,000 ريال.

العلاوة السنوية: معلم/ مساعد معلم: تتراوح بين 300 و 600 ريال. معلم ممارس: تتراوح بين 500 و 540 ريال. معلم متقدم: تتراوح بين 540 و 580 ريال. معلم خبير: تتراوح بين 600 و 640 ريال.



طرق الاستعلام المختلفة عن راتب المعلمين في السعودية

يمكن للمعلمين في السعودية الاستعلام عن رواتبهم بكل سهولة من خلال مجموعة من الطرق الإلكترونية التي توفرها وزارة التعليم أو الهيئات المعنية، هذه الطرق تهدف إلى تسهيل الوصول للمعلومات المتعلقة بالرواتب والتأكد من دفع الرواتب الشهرية في موعدها وهي:

الاستعلام عبر منصة نور

قم بتسجيل الدخول إلى منصة نور باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

توجه إلى خدمات المعلمين.

اختر الاستعلام عن الرواتب من القائمة المنسدلة.

ستظهر لك تفاصيل الراتب والمستحقات المتعلقة بك بشكل دقيق.

الاستعلام عبر بوابة سريع

قم بزيارة موقع سريع على الإنترنت.

اختر خدمة الاستعلام عن الراتب.

أدخل رقم الهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي.

ستظهر لك تفاصيل الراتب الشهرية المستحقة.

الاستعلام عبر تطبيق المدفوعات الحكومية