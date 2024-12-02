نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 قنوات ناقلة لمباراة الشرطة وبيرسبوليس في الجولة الـ6 من دوري أبطال آسيا 2024-2025 في المقال التالي

كتب محمد سعد – ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة قوية في دوري أبطال آسيا 2024-2025 ستجمع بين بيرسبوليس الإيراني والشرطة العراقي في ختام مرحلة المجموعات، وستقام المباراة المرتقبة اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر على استاد حمد بن خليفة في قطر، وهي صراع قوي على النقاط الثلاث لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على 5 قنوات ناقلة لمباراة الشرطة وبيرسبوليس وموعد المباراة.

يمكن لجماهير كرة القدم العربية متابعة لقاء الشرطة وبيرسبوليس عبر عدة قنوات رياضية تمتلك حقوق بث البطولة، ومنها:

قناة الكأس الرياضية (Al Kass 3):

واحدة من أبرز القنوات الخليجية التي تنقل مباريات دوري أبطال آسيا.

واحدة من أبرز القنوات الخليجية التي تنقل مباريات دوري أبطال آسيا. قناة أبوظبي الرياضية: تقدم تغطية مميزة لأهم مباريات البطولة القارية.

قناة الرابعة الرياضية: وهي مخصصة لنقل مباريات الفرق العراقية في البطولات الآسيوية، وهي الخيار الأفضل للمشاهدين داخل العراق

شبكة بي إن سبورتس (beIN SPORTS): توفر تغطية شاملة عبر قناة beIN SPORTS AFC، المتاحة على أقمارها الصناعية.

قنوات SSC السعودية: وهي شبكة متخصصة في بث البطولات الرياضية الكبرى، بما في ذلك دوري أبطال آسيا.

كيفية مشاهدة المباراة عبر الإنترنت

أما إذا كنت تفضل مشاهدة المباراة عبر الإنترنت فهناك العديد من الخيارات المتاحة:

منصات بي إن سبورتس الرقمية: توفر خدمة نقل المباراة بجودة عالية للمشتركين.

تطبيق قنوات الكأس الرياضية: يتيح متابعة المباراة بسهولة عبر الهواتف الذكية.

موعد مباراة الشرطة ضد بيرسبوليس

ستقام مباراة بيرسبوليس ضد الشرطة اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك داخل استاد حمد بن خليفة في مدينة الدوحة القطرية.

موقف الفريقين قبل المباراة

يسعى بيرسبوليس الإيراني لتعزيز صدارته للمجموعة بثقة بعد أداء مميز في البطولة، بينما الشرطة العراقي يطمح لاستعادة توازنه رغم غياب اللاعب محمد داود مما يزيد من التحدي للفريق العراقي، وتمثل مباراة اليوم فرصة كبيرة للفريقين لإثبات قدراتهم وتحقيق الأهداف المنشودة: