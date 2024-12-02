شكرا لاهتمامكم بخبر عن الشرطة وبيرسبوليس .. تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الناقلة لدوري أبطال آسيا 2024-2025 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعتبر قناة الرابعة الرياضية العراقية واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في عرض المباريات والبرامج الرياضية، وقد اكتسبت شهرة واسعة في الوطن العربي بفضل محتواها المميز، وفي هذا المقال سنتعرف على تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية عبر النايل سات وعرب سات، حيث ستقوم القناة بإذاعة واحدة من المباريات المهمة بين الشرطة وبيرسبوليس في الجولة الـ6 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

يمكن لعشاق الرياضة متابعة مباراة الشرطة وبيرسبوليس من خلال الترددات التالية على مختلف الأقمار الصناعية، ويمكن استقبال تردد القناة على النايل سات من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 11334 أو 10719

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الرابعة على عرب سات

يمكن استقبال قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي عرب سات ومتابعة مباراة الشرطة وبرسبوليس، وذلك من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 11747

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

خطوات تنزيل قناة الرابعة الرياضية العراقية على جهاز الاستقبال

للاستمتاع بمشاهدة قناة الرابعة الرياضية ومتابعة مباراة الشرطة وبرسبوليس، يمكن القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية لتنزيلها:

في البداية قم بفتح جهاز الرسيفر واذهب إلى قائمة الإعدادات.

بعد ذلك حدد خيار “التثبيت” ثم اختر “التثبيت اليدوي”.

ثم اختر القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات) وفقًا للتردد الذي ترغب في استخدامه.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل التصحيح.

ثم اضغط على أيقونة بحث وانتظر حتى يتم تحميل القناة.

بمجرد انتهاء التحميل، احفظ القناة في قائمة القنوات.

مميزات قناة الرابعة الرياضية العراقية

حققت قناة الرابعة الرياضية شهرة واسعة بفضل العديد من المميزات التي تقدمها لمشاهدتها حيث: