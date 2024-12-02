لولو الشطورة .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وكيفية تثبيت القناة على اجهزة الاستقبال

عدن – كتب محمد سعد – تردد قناة وناسة الجديد 2024، استطاعت قناة وناسة أن تكون جماهيرية كبيرة خلال الأيام الماضية وازداد البحث عنها على محركات البحث كونها واحدة من القنوات المختصة في عرض الأغاني والأناشيد التي تهدف إلى تعليم الأطفال مع قضاء بعض من المرح، لذلك سوف نتعرف معا في السطور القادمة على أحدث تردد لقناة وناسة سواء كان على القمر الصناعي نايل سات او عرب سات فتابعونا.

تعد قناة وناسة من أبرز وأشهر قنوات الأطفال والتي تنفرد بعرض محتوى شيق ومتميز يجذب الأطفال ويساعد في تطوير مهاراتهم واكسابهم معلومات جديدة.

كما تعمل القناة على تزويد الأطفال ببعض المعلومات مثل الأرقام والحروف والألوان، وأن من عوامل الجذب الاساسية في القناة للأطفال هو الشخصيات الكرتونية التي تقوم بتقديم الأغاني مثل شخصية لولو، و ميدو، وشيكا.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

يأتي تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات 2024 كالتالي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة على العرب سات

يمكن تنزيل قناة وناسة عبر ترددها علي القمر الصناعي عرب سات وهو يأتي كالتالي:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

جودة الصورة والصوت: HD

معدل تصحيح الخطأ: ¾

كيفية تثبيت تردد قناة وناسة على أجهزة الاستقبال

يمكن بخطوات بسيطة القيام بتثبيت قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كالتالي:

يتم النقر على زر القائمة الموجود في الريموت كنترول menu.

ومن ثم يتم الضغط على الإعدادات setting.

اختيار منها خيار تركيب installation ومنها يتم الضغط على قائمة الترددات.

تحديد القمر الصناعي، ثم ادخال باقي تفاصيل القناة وهي التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ وغيرها من بيانات القناة.

الضغط على بحث والانتظار حتى يتم تنزيل القناة.

يتم بعدها النقر على حفظ حتي يتم حفظ القناة على جهاز الاستقبال.

مزايا قناة وناسة

قناة وناسة من القنوات المختصة في عرض كل ما يخص الأطفال من أغاني وأناشيد ومن أهم مزايا القناة ما يلي: