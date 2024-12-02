شكرا لاهتمامكم بخبر عن بإمكانيات فائقة .. مواصفات هاتف HONOR X7c الذي يجمع بين القيمة والكفاءة والأداء المميز على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – مواصفات هاتف HONOR X7c، هاتف HONOR X7c هو أحد الهواتف القوية المميزة التي أطلقتها شركة HONOR، مستهدفًا فئة المستخدمين الذين يبحثون عن أداء متوازن وسعر مناسب، ويتميز الهاتف بتصميم أنيق ومواصفات تقنية تلبي احتياجات المستخدم اليومية وذلك من خلال القدرة القوية للمعالج وأيضا الجودة العالية للكميرات والكثير من الإمكانيات الأخرى التي تجعله مناسب بشكل كبير.

يمتلك هذا الهاتف قدرات مميزة وهي:

يتميز الهاتف بتصميم جذاب مصنوع من خامات بلاستيكية عالية الجودة مع إطار معدني لزيادة المتانة، والهاتف نحيف وخفيف الوزن، مما يجعله سهل الاستخدام بيد واحدة.

أما الشاشة تكون بحجم 6.6 بوصة. من نوع LCD IPS والدقة الخاصة بها 2408 × 1080 بكسل (FHD+) نع معدل التحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة تصفح ومشاهدة أكثر سلاسة، ونسبة الشاشة إلى الجسم تكون حوالي 89% بفضل الحواف الرفيعة.

أما عن المعالج فهو من النوع MediaTek Helio G85، ويكون ثماني النواة (2×2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 + 6×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55).

بينما تقنية التصنيع 12 نانومتر لتحسين كفاءة الطاقة.

ومعالج الرسوميات يكون Mali-G52 MC2 لتوفير أداء جيد في الألعاب والتطبيقات الرسومية.

نظام التشغيل في الهاتف Android 13 مع واجهة Magic UI 7.1 التي تقدم تحسينات ملحوظة في تجربة المستخدم.

مواصفات الكاميرات في الهاتف

تتميز الكاميرا الخلفية بأنها ثلاثية الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانوية 2 ميجابكسل للماكرو والكاميرا الثالثة 2 ميجابكسل لقياس العمق ويتميز الهاتف بتصوير HDR، وضع البانوراما، وفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية أما عن الكاميرا الأمامية في بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 وتكون مناسبة للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بجودة جيدة.

مواصفات البطارية والشحن

السعة الخاصة بالبطارية 5000 مللي أمبير، وهي كافية ليوم كامل من الاستخدام المتوسط والشحن يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، والذاكرة العشوائية 6 جيجابايت لتشغيل التطبيقات بسلاسة، والتخزين الداخلي 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة باستخدام بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت.

مميزات إضافية أخرى في الهاتف

‏الهاتف أيضا يحتوي على مجموعة من المميزات الأخرى وهي:

مستشعر البصمة: مدمج بزر الطاقة لفتح الجهاز بسهولة وأمان.

الاتصال: يدعم شبكات 4G LTE، Wi-Fi 802.11، Bluetooth 5.0.

منفذ السماعات: يدعم مقبس 3.5 ملم.

منفذ الشحن: USB Type-C.

سعر هاتف HONOR X7c

‏يتوفر هذا الهاتف في الأسواق المصرية بالسعر 7888 جنيه، ويتواجد هذا الجهاز المميز في الأسواق العالمية بسعر 200 دولار.