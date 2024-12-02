كم سعر شريحة esim في مصر وأهم مميزاتها وموعد طرحها رسمياً

عدن – كتب محمد سعد – كم سعر شريحة esim في مصر والتي أعلنت عنها شركات الهاتف المحمول، حيث من المنتظر الانتهاء من استعداد كافة شركات المحمول بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي للاتصالات، حيث سيبدأ بيع الشرائح الإلكترونية للعملاء فور البدء في إطلاق الشىائح الألكترونية، وبدأت شركات المحمول في توفير الشرائح الجديدة لبدء بيعها للعملاء، حيث سوف يتمكن العملاء من استبدال شرائحهم القديمة بشرائح إلكترونية جديدة، وذلك في حال كان هاتفهم يدعم ذلك، في هذا المقال من موقعكم “الكويت الإخباري” ننشر لكم أسعار الشرائح الإلكترونية الجديدة بحسب التقارير الرسمية.

وجاء سعر شريحة esim في مصر كالتالي:

330 جنيهاً للشريحة الجديدة في حالة شرائها للمرة الأولى.

270 جنيهاً في حال رغب العميل باستبدال شريحته الحالية إلى شريحة إلكترونية تحمل نفس الرقم.

ما هي الشريحة الإلكترونية الجديدة esim

هي عبارة عن شريحة رقمية مدمجة تناسب الأجهزة الحديثة بدلاً من الشرائح sim القابلة للإزالة، ويتم تفعيلها بسهولة من خلال QR Code وهذه أهم مميزاتها:

تدعم تغيير شبكة الاتصال بسهولة دون الحاجة إلى تغييرها، تستخدم مع أكثر من شبكة محمول في نفس الوقت بنفس الرقم.

نسبة الأمان في الشريحة الإلكترونية أعلى من شريحة sim لأنها مدمجة داخل الجهاز، مما يجنبك تعرضها للتلف.

تدعم الأجهزة الحديثة فقط، وتناسب كل من أنظمة أيفون وأندرويد.

تقدم تجربة أسهل وأفضل للمستخدم.

يمكن للمستخدم الانتقال بين الشبكات بحرية تامة حسب قوة وضعف الشبكة في المكان المتواجد فيه، سوف تناسب تلك الميزة الأشخاص الذين يسافرون بكثرة.

يمكنك إلغاء تفعيل الشريحة في حال سرقة أو ضياع هاتفك المحمول.

يمكن استخدامها في الساعات الذكية إلى جانب الهواتف، وكذلك أجهزة البيت. الذكية أيضاً.

ستدعم تقنية مكالمات الواي فاي، في حال كانت تغطية الشبكة ضعيفة.

متى ستكون شريحة esim جاهزة للاستخدام في مصر

وفي المؤتمر الأخير الذي نظمه القومي للاتصالات نوفمبر الماضي، تم الإعلان عن موعد انطلاق الشريحة الإلكترونية المدمجة الجديدة رسمياً، وهو نهاية العام الجاري، وأكد على أن معظم الأجهزة الذكية سوف تكون متاحة لدمج الشريحة الالكترونية في اللوحة الأم.