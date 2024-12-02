نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل ويسترن يونيون وعناوين الفروع بالقاهرة والجيرة بالتفاصيل في المقال التالي

كتب محمد سعد – تشهد هذه الفترة ارتفاع كبير في عمليات البحث من خلال محرك البحث جوجل عن مواعيد عمل ويسترن يونيون وعناوين الفروع، وتعتبر ويسترن يونيون شركة عالمية متخصصة في مجال نقل الأموال من دولة الى اخرى، وتحظى هذه الشركة على شهره واسعه جدا وثقه كبيره لدي جميع عملائها فى كافة أنحاء العالم، أيضا لديها فروع في كل دول العالم ومنها مصر، أيضا مؤخرا بدا تواجدها في عدد من البنوك منها البنك الاهلي المصري وبنك مصر وأيضا بنك الإسكندرية وهو من أوائل هذه البنوك الذي لدية فرع ويسترن يونيون، زكم خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مواعيد عمل ويسترن يونيون بالإضافة الى عناوين الفروع.

مواعيد عمل ويسترن يونيون

تختلف مواعيد عمل ويسترن يونيون من مكان الى اخر، حيث انه يبدأ العمل في الصباح في تمام الساعة التاسعة والنصف وفي فروع اخرى من الثامنة والنصف، وسوف نتعرف على كل التفاصيل من خلال السطور التالية لتسهيل عمليات البحث بشكل بسيط.

عناوين ويسترن يونيون في محافظة القاهرة

فرع البنك العربي الافريقي الدولي، العنوان 160 شارع جوهرة القائد الأزهر، القاهرة، يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع عدا الجمعة والسبت يعمل من الساعة 8.30 صباحا حتى 6 مساء.

فرع جاردن سيتي، 1079 شارع كورنيش النيل، القاهرة، يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.

فرع حلوان، 100 شارع منصور، حلون مول، القاهرة، يعمل الفرع من السبت إلي الخميس من الساعة 7 صباحا حتى 11.30 مساء ويعمل يوم الجمعة من الساعة 1 مساء حتى 11.30 مساء.

فرع كورنيش النيل، 1079 كورنيش النيل، جاردن سيتي، القاهرة، يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.

فرع العباسية، 12 شارع ريدان، متفرع من السريات، يعمل من السبت إلي الخميس من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء ويعمل يوم الجمعة من 1 مساء حتى الساعة 11 مساء.

فرع 15 مايو، منطقة رجال الأعمال الثالثة، 15 مايو، القاهرة، يعمل الفرع طوال أيام الأسبوع من الساعة 8.30 صباحا حتى 6 مساء عدا الجمعة والسبت مغلق.

فرع بنك إسكندرية في غمرة، 227 شارع رمسيس، غمزة، العباسية، القاهرة، يعمل الفرع من الأحد إلي الخميس من الساعة 8.30 صباحا حتى 6 مساء.

فرع وسط البلد، 4 شارع سين باشا المعمار، متفرع من شارع محمود بسيوني، يعمل الفرع 24 ساعة على مدار الاسبوع عادا الجمعة والسبت والأحد يعمل من الساعة 9 صباحا حتى 11.30 مساء.

فرع مصر الجديدة، 29 شارع الحجاز، مصر الجديدة القاهرة، يعمل الفرع 24 ساعة على مدار الاسبوع.

فرع روكسي، 29 شارع الحجاز، البستان، مصر الجديدة، القاهرة، يعمل الفرع من الاحد إلي الخميس من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 9 مساء ويعمل يوم الجمعة من الساعة 3 مساء حتى الساعة 9 مساء ويوم السبت من 11 صباحا حتى 8 مساء.

فروع ويسترن يونيون في محافظة الجيزة