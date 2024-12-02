شكرا لاهتمامكم بخبر عن رابط تسجيل وظائف سلطنة عمان وزارة العمل تطرح 1179 وظيفة حكومية .. اعرف الشروط على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – فتح رابط تسجيل وظائف سلطنة عمان، حيث أعلنت وزارة العمل العمانية عن توفير 1179 فرصة عمل بمختلف الجهات الحكومية، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال موقع الوزارة، أو من خلال رسائل نصية على الرقم “80057” لمشتركي عمان تل وأوريدو، وذلك بكتابة “رقم الوظيفة # الرقم المدني AJ”، وبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 1/12/2024، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12/12/2024، وقد نوه موقع الوزارة على أن الطلبات التي ستقدم بعد الموعد المحدد للتقديم لن يتم الالتفات لها، ويجب الاطلاع على الوظائف والتخصصات المتاحة وكذا الشروط المطلوبة للتقديم.

رابط تسجيل وظائف سلطنة عمان

للتسجيل والتقديم على وظائف وزارة العمل العمانية، يجب الدخول على موقع الوزارة واتباع الخطوات التالية.

الدخول على الموقع الإلكتروني “mol.gov.mo“.

الضغط على خدمات.

ثم الدخول على خدمة التسجيل في الوظائف الحكومية.

الاطلاع على الإعلان الخاص بالوظائف.

قراءة الشروط والموافقة عليها.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

ملء البيانات المطلوبة كاملة وصحيحة.

إرفاق المستندات المطلوبة.

الضغط على إرسال.

شروط التقديم على الوظائف المطلوبة

حددت وزارة العمل العمانية عدة شروط للتقديم على الوظائف الحكومية وهي كالتالي.