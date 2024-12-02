الراقي مشعلها .. القنوات الناقلة مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة

عدن – كتب محمد سعد – تلعب مباراة الأهلي واستقلال طهران اليوم، حيث يستعد الأهلي السعودي لمباراة حاسمة أمام استقلال طهران الإيراني اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2024-2025، ويحتل الأهلي حاليًا صدارة مجموعة الغرب برصيد 15 نقطة بعد أن حقق 5 انتصارات متتالية، في المقابل، يحتل استقلال طهران المركز السابع برصيد 4 نقاط حصدها من فوز واحد وتعادل واحد وثلاث خسائر.

موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران

ستقام مباراة الأهلي ضد استقلال طهران اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025، وذلك في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مكة والدوحة، و08:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران

سيتم بث مباراة الاهلي واستقلال طهران على قنوات SSC SPORT HD في المملكة العربية السعودية وعلى قناة beIN SPORTS AFC عبر الدول العربية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض المباريات على قنوات الكأس في قطر والقناة الرابعة في العراق.

معلق مباراة الاهلي ضد استقلال

سيتمكن المشجعون من الاختيار بين عدة معلقين عند متابعة مباراة الأهلي ضد استقلال طهران، حيث سيكون معلق مباراة الاهلي ضد استقلال طهران اليوم كما يلي:

مشاري القرني وأحمد النفيسة عبر قناة SSC SPORT 1 HD.

أحمد البلوشي عبر قناة beIN SPORTS AFC.

سمير المعيرفي عبر قناة الكأس 11.

بلال علام عبر قناة أبو ظبي آسيا.

محمد قيس عبر قناة الرابعة العراقية.

تشكيلة الأهلي ضد استقلال طهران اليوم

يدخل نادي الاهلي السعودي اليوم مباراته في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة أمام استقلال طهران بالأسماء التالية:

الخطة: 4-3-3.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد – روجير إيبانيز – ميريح ديميرال – علي مجرشي.

خط الوسط: جابري فيجا – علي الأسمري – فرانك كيسي.

خط الهجوم: إيفان توني – فراس البريكان – رياض محرز.

مشوار الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة

حقق الأهلي فوزه في الجولة الأولى على بيرسيبوليس بنتيجة 1-0، ثم أعقبه الفوز على الوصل 2-0 في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة فاز على الريان 2-1، أما في الجولة الرابعة فقد حقق فوزًا كبيرًا على الشرطة 5-1، وفي الجولة الخامسة فازوا على العين 2-1 فماذا ستكون نتيجة مباراة الأهلي واستقلال طهران اليوم؟.