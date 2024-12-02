نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مولعة نار .. القنوات الناقلة مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 في المقال التالي

كتب محمد سعد – بدأت مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران قمة مباريات الاثنين في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025، ويسعى الراقي للحفاظ على صدارته لمجموعة الغرب في البطولة الآسيوية تحت مسماها الجديد، بينما يأمل النادي الإيراني بالخروج من موقعة الجوهرة المشعة بنتيجة إيجابية وتحسين مركزه السابع على سلم الترتيب، سعياً منه لحجز إحدى التذاكر الثمانية المؤهلة للدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.

مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران تجري حالياً

تلعب في هذه اللحظات القمة المنتظرة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ويدخل نادي قلعة الكؤوس اللقاء بمعنويات عالية، ستدفعه للهجوم المبكر على شباك الخصم، بغية تسجيل الهدف الأول، وتفادي أي مفاجأة قد تعيد مواطنه الهلال إلى قمة الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاستقلال

فيما يلي نعرض لكم جدول البث التلفزيوني لهذه المباراة مرفقاً مع اسم المعلق:

القناة معلق مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران أبو ظبي آسيا 2 بلال علام SSC إكسترا 1 مشاري القرني بي إن سبورتس afc 2 سمير المعيرفي الكاس 11 أحمد البلوشي

أين يمكنني مشاهدة أهلي جدة – استقلال طهران؟

لمحبي متابعة المباريات على الشبكة العنكبوتية فإنه يمكنكم الاشتراك بواحدة من الخدمتين الآتيتين لمتابعة مباراة الأهلي ضد استقلال طهران في إطار منافسات دوري أبطال آسيا (النخبة):

تطبيق تود.

بي إن كونكت.

المواجهات السابقة بين الأهلي السعودي واستقلال طهران

جمعت الفريقان 7 مواجهات سابقة، وتميل النتائج المسجلة إلى كفة الفريق الإيراني الذي استطاع الفوز في أربع مناسبات، بينما ساد التعادل في مباراتين، ولم يحقق أهلي جده سوى فوز واحد فقط.

ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

نستعرض لكم الآن ترتيبات فرق مجموعة الغرب من البطولة قبل انطلاق مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران:

الأهلي السعودي.

الهلال السعودي.

النصر السعودي.

الوصل الإماراتي.

السد القطري.

الريان القطري.

استقلال طهران الإيراني.

الغرافة القطري.

برسبوليس الإيراني.

باختاكور الأوزبكي.

الشرطة العراقي.

العين الإمارتي.

نتيجة مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران

كما أسلفنا في بداية هذا التقرير، فإن أهلي جدة يدخل هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة، أضف إلى ذلك أن المباراة تقام على أرضه وبين جماهيره الغفيرة، كل هذه المؤشرات تفعنا لتوقع فوز الفريق المضيف، الذي قد يكون بفارق هدف واحد على الأغلب.