شكرا لاهتمامكم بخبر عن معركة أسيوية ساخنة .. مباراة الاهلي والاستقلال اليوم في دوري أبطال آسيا 2024 والقنوات الناقلة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – ينتظر مشجعو كرة القدم في السعودية ومنطقة الخليج مباراة الاهلي والاستقلال اليوم، في دوري أبطال آسيا 2024/2025، يسعى الأهلي لتحقيق فوز مهم يعزز من موقفه في صدارة البطولة، في هذا المقال، نقدم لك تفاصيل المباراة بما في ذلك توقيتها، القنوات الناقلة، التشكيل الأساسية وغيرها من المعلومات المهمة.

مباراة الاهلي والاستقلال اليوم

يتساءل الكثيرون عن توقيت مباراة الأهلي ضد استقلال طهران، حيث تقام المباراة في دوري أبطال آسيا 2024/2025 اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أحد أبرز الملاعب في المملكة، ستبدأ المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، بينما ستكون في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، يتطلع الجمهور السعودي إلى هذه المواجهة المهمة، خاصة في ظل تصدر الأهلي مجموعته في البطولة.

لماذا تعتبر مباراة الأهلي واستقلال طهران مهمة؟

يتصدر الأهلي السعودي مجموعته في دوري أبطال آسيا 2024/2025 برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، مما يعكس قوته ونجاحه في الجولات الماضية، تأتي مباراته ضد استقلال طهران في الجولة السادسة من دور المجموعات، ما يجعلها فرصة كبيرة للأهلي لتحقيق فوز آخر وتعزيز صدارته.

ومن جهة أخرى، يسعى فريق استقلال طهران لتقديم مستوى قوي في هذه المباراة، بهدف تعزيز فرصه في التأهل بعد الصعوبات التي واجهها في المباريات السابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران

إذا كنت تتساءل عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد استقلال طهران وكيفية متابعة اللقاء، فإن المباراة ستكون متاحة على عدة منصات، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الموزع الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستكون هي القناة الرئيسية للمباراة، وداخل السعودية، يمكن متابعة المباراة عبر قنوات SSC التي تقدم تغطية لمجموعة واسعة من المباريات المحلية والدولية.

لمن يفضلون متابعة المباريات عبر الإنترنت، يمكن مشاهدة اللقاء من خلال تطبيق TOD أو منصة شاهد داخل المملكة، وإذا كنت خارج المنطقة وتواجه صعوبة في الوصول إلى المحتوى، يمكنك استخدام خدمة Nord VPN لتجاوز القيود الجغرافية ومتابعة المباراة بسهولة.

تشكيل الأهلي لمباراة استقلال طهران الآن

يدخل الأهلي السعودي مباراته أمام استقلال طهران تحت قيادة مدربه ياسر صلاح، الذي يعتمد على تشكيلة قوية لتحقيق نتيجة إيجابية، من المتوقع أن يواجه الفريق استقلال طهران بتشكيل 4-3-3، الذي يعزز من قوة الدفاع ويتيح له التحول السريع للهجوم، والتشكيلة المحتملة للأهلي في المباراة: